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Вторник, 10.08.2021
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Гороскоп на 10 августа: Девам стоит остерегаться негативных личностей, а Весам - начинать с перемен в жизни

Гороскоп на 10 августа: Девам стоит остерегаться негативных личностей, а Весам - начинать с перемен в жизни
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 10 августа 2021 для Овнов 

Энергетика дня ровная: отступит усталость, прояснится эмоциональный "горизонт". Ночные светила и планеты рекомендуют сегодня избегать рисков и не форсировать события.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 10 августа 2021 для Тельцов 

В такие дни, как этот, можно ждать приятных сюрпризов. Ночные светила и планеты на вашей стороне. Поэтому даже неприятности могут обернуться победами. Не спешите с выводами о событиях, которые будут происходить. Ничто сегодня не будет однозначно.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 10 августа 2021 для Близнецов 

В этот день лучше соблюдать во всем чувство меры. В любви чрезмерная самоуверенность может обернуться боком.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 10 августа 2021 для Раков

Большое значение в такие дни астрологи рекомендуют уделять здоровью. Вторую половину дня проведите в компании друзей.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 10 августа 2021 для Львов   

В такие дни обычно везет людям с сильным характером. Не позволяйте никому переходить вам дорогу и оставаться безнаказанными.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 10 августа 2021 для Дев  

Стоит быть осторожнее в общении с негативными людьми. Больше всего сегодня повезет тем, кто неуязвим для критики.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 10 августа 2021 для Весов 

Астрологи советую поменять что-то в жизни, тем более сегодня для этого очень благоприятное время. Стоит прислушиваться к интуиции.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 10 августа 2021 для Скорпионов 

Не исключено, что вас сегодня потянет на авантюры. Лучше не поддаваться искушениям. Возможно, у вас появятся новые идеи, энтузиазм и мотивация.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 10 августа 2021 для Стрельцов 

Хороший день для приобретения новых навыков, обучения, раскрытия талантов. Ваши способности сегодня будут намного выше среднего.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 10 августа 2021 для Козерогов

Планеты сделают вас более удачливыми во всех сферах жизни. Это отличный день для новых начинаний и постановки задач.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 10 августа 2021 для Водолеев

Ночные светила и планеты рекомендуют быть снисходительнее к чужим слабостям. Наиболее актуальными в этот день будут любовь, свидания.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 10 августа 2021 для Рыб

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астрология.
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