Гороскоп на 10 августа: Девам стоит остерегаться негативных личностей, а Весам - начинать с перемен в жизни

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 10 августа 2021 для Овнов
Энергетика дня ровная: отступит усталость, прояснится эмоциональный "горизонт". Ночные светила и планеты рекомендуют сегодня избегать рисков и не форсировать события.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 10 августа 2021 для Тельцов
В такие дни, как этот, можно ждать приятных сюрпризов. Ночные светила и планеты на вашей стороне. Поэтому даже неприятности могут обернуться победами. Не спешите с выводами о событиях, которые будут происходить. Ничто сегодня не будет однозначно.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 10 августа 2021 для Близнецов
В этот день лучше соблюдать во всем чувство меры. В любви чрезмерная самоуверенность может обернуться боком.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 10 августа 2021 для Раков
Большое значение в такие дни астрологи рекомендуют уделять здоровью. Вторую половину дня проведите в компании друзей.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 10 августа 2021 для Львов
В такие дни обычно везет людям с сильным характером. Не позволяйте никому переходить вам дорогу и оставаться безнаказанными.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 10 августа 2021 для Дев
Стоит быть осторожнее в общении с негативными людьми. Больше всего сегодня повезет тем, кто неуязвим для критики.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 10 августа 2021 для Весов
Астрологи советую поменять что-то в жизни, тем более сегодня для этого очень благоприятное время. Стоит прислушиваться к интуиции.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 10 августа 2021 для Скорпионов
Не исключено, что вас сегодня потянет на авантюры. Лучше не поддаваться искушениям. Возможно, у вас появятся новые идеи, энтузиазм и мотивация.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 10 августа 2021 для Стрельцов
Хороший день для приобретения новых навыков, обучения, раскрытия талантов. Ваши способности сегодня будут намного выше среднего.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 10 августа 2021 для Козерогов
Планеты сделают вас более удачливыми во всех сферах жизни. Это отличный день для новых начинаний и постановки задач.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 10 августа 2021 для Водолеев
Ночные светила и планеты рекомендуют быть снисходительнее к чужим слабостям. Наиболее актуальными в этот день будут любовь, свидания.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 10 августа 2021 для Рыб
Удача будет сопутствовать усидчивым представителям вашего знака. Ваша импульсивность может стать причиной больших ссор.