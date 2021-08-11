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Среда, 11.08.2021
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Гороскоп на 11 августа: Близнецов ждет прибыль, а Водолеев - удачное знакомство

Гороскоп на 11 августа: Близнецов ждет прибыль, а Водолеев - удачное знакомство
05:07 Сегодня Телеграф

Гороскоп на среду, 11 августа, обещает позитивный день, когда хорошо строить планы на будущее и наполняться энергией.

Гороскоп на 11 августа 2021 для Овнов 

В этот день Овнам грозит ухудшение самочувствия. Также вероятны неудачные покупки, поэтому лучше всего вам будет остаться дома. Избегайте больших компаний. 

Гороскоп на 11 августа 2021 для Тельцов

Не отказывайте друзьям в просьбах и не будьте эгоистичны. Сегодня любое доброе дело воздастся вам сторицей. 

Гороскоп на 11 августа 2021 для Близнецов

Хороший день для любых финансовых операций. Вероятно получение прибыли. Соглашайтесь на все предложения - они обернутся удачей для вас. 

Гороскоп на 11 августа 2021 для Раков 

Раков ждут приятные хлопоты. Они будут связаны со скорой поездкой или отпуском. Тщательно подготовьтесь, чтобы ни о чем не забыть. 

Гороскоп на 11 августа 2021 для Львов

Неблагоприятный для здоровья день – вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний. Поберегите себя и не перетруждайтесь в этот день. 

Гороскоп на 11 августа 2021 для Дев

Девам сегодня будет свойственна вялость, резкие смены настроения, приступы раздражения. Вам стоит всерьез задуматься о смене работы, если она давно не приносит вам желаемого удовлетворения. 

Гороскоп на 11 августа 2021 для Весов

В этот день избегайте контактов с людьми. Высока вероятность, что кто-то намеренно вас обидит. Проведите день в тишине за чтением интересной книги. 

Гороскоп на 11 августа 2021 для Скорпионов

Звезды советуют не терять самообладания и смелости. Если вы будете верить в свои силы, любая задача будет вам по плечу. 

Гороскоп на 11 августа 2021 для Стрельцов

В последнее время вы очень устали. Постепенно будут возрастать жизненные силы. Не бросайтесь сразу с головой в работу, а уделите время семье. 

Гороскоп на 11 августа 2021 для Козерогов

Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков. Проведите время с родственниками, а вот романтические знакомства сейчас окажутся неудачными. 

Гороскоп на 11 августа 2021 для Водолеев

Ваш оптимизм, обаяние и тонкая будет привлекать к вам людей. Высока вероятность удачного знакомства с противоположным полом. 

Гороскоп на 11 августа 2021 для Рыб

Рыбы должны внимательнее присмотреться к своим партнерам и пересмотреть планы на будущее, иначе вы рискуете надолго увязнуть в рутине. 

Точный любовный гороскоп на неделю - кому повезет

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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