Скачать
Четверг, 12.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Итоги дня 11 августа: мытье Софийской площади, разлитие нефти в Черном море и прощание с Ройтбурдом
Итоги дня 11 августа: мытье Софийской площади, разлитие нефти в Черном море и прощание с Ройтбурдом
Кабмин снизил тарифы на электроэнергию, но есть проблема
Кабмин снизил тарифы на электроэнергию, но есть проблема
Земля под застройку дорожает: в Киеве за год цены могут вырасти на 20%
Земля под застройку дорожает: в Киеве за год цены могут вырасти на 20%
Alyona Alyona надерзила корреспонденту "Телеграфа", вымывая Софийскую площадь после дрифта (фото, видео)
Alyona Alyona надерзила корреспонденту "Телеграфа", вымывая Софийскую площадь после дрифта (фото, видео)

Гороскоп на 12 августа: Стрельцам нужно позабыть о романтике, а Козерогам - не слушать советы других

Гороскоп на 12 августа: Стрельцам нужно позабыть о романтике, а Козерогам - не слушать советы других
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Овнов 

Сегодня велик соблазн пуститься во все тяжкие, что плохо скажется на финансовом состоянии. Во второй половине дня появятся шансы изменить свое будущее.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Тельцов 

В этот день легко переиграть сценарий своей жизни и отказаться от вредных привычек. День удачен для самореализации.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Близнецов 

Сегодня лучше не браться за важные дела. Астрологи рекомендуют избегать поспешных решений. В этот день стоит отдохнуть и думать только о хорошем.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Раков

Астрологи рекомендуют в этот день не лениться и не отмахиваться от работы. Необходимо очень внимательно и ответственно распределять время и силы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Львов   

Сегодня стоит опираться на интуицию. Боритесь с энергетическим истощением, не переутомляйтесь.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Дев  

Сегодня у людей этого знака могут появиться трудности в общении с окружающими. Многих ждут очень интересные и разноплановые сюрпризы, которые могут здорово удивить.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Весов 

Ночные светила и планеты сегодня не в духе, поэтому Весы могут встретиться с разочарованиями и проблемами. Постарайтесь, чтобы у вас в этот день был под рукой запасной план.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Скорпионов 

Старайтесь показывать близким людям свою любовь к жизни, оптимизм и желание идти навстречу. Ночные светила сегодня окажут вам энергетическую поддержку.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Стрельцов 

Знакомства с новыми людьми Стрельцам будут даваться тяжело. Сегодня стоит сосредоточиться на рабочих обязанностях. Любовь и флирт будут лишь отвлекать от самого важного.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Козерогов

Сегодня основу успеха будет составлять ваш жизненный опыт. Советы окружающих будут только мешать. Действуйте так, как привыкли.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Водолеев

День будет достаточно динамичным и неоднозначным. Полезно будет заняться своей внешностью, сменой стиля, прически.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Рыб

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 377

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Астрология.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Радость длилась недолго: в Турции масштабный потоп после пожаров (видео)
02 На Львовщине нашли крайнюю в смерти ученика, утонувшего во время экскурсии на водопад
03 Паника преждевременна: людей успокоили по поводу нового "более смертоносного" штамма COVID-19
04 Не под домашним арестом: экс-министра транспорта и партнера Ахметова нашли в Монако (фото)
05 Вы будете удивлены: кто из политиков больше всего потратил на рекламу в соцсетях в 2021 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Титан для врага: почему Фонд госимущества закрывает глаза на торговлю с Россией?
Титан для врага: почему Фонд госимущества закрывает глаза на торговлю с Россией?
&quot;Открой губочки&quot;: в сети появились диктофонные записи абитуриенток со встреч с обвиненным в домогательствах Талашко
"Открой губочки": в сети появились диктофонные записи абитуриенток со встреч с обвиненным в домогательствах Талашко
На Камчатке в озеро рухнул пассажирский вертолет, семь человек погибли
На Камчатке в озеро рухнул пассажирский вертолет, семь человек погибли
День молодежи 12 августа: история праздника, народные приметы и запреты
День молодежи 12 августа: история праздника, народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь