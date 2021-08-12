Гороскоп на 12 августа: Стрельцам нужно позабыть о романтике, а Козерогам - не слушать советы других

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Овнов

Сегодня велик соблазн пуститься во все тяжкие, что плохо скажется на финансовом состоянии. Во второй половине дня появятся шансы изменить свое будущее.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Тельцов

В этот день легко переиграть сценарий своей жизни и отказаться от вредных привычек. День удачен для самореализации.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Близнецов

Сегодня лучше не браться за важные дела. Астрологи рекомендуют избегать поспешных решений. В этот день стоит отдохнуть и думать только о хорошем.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Раков

Астрологи рекомендуют в этот день не лениться и не отмахиваться от работы. Необходимо очень внимательно и ответственно распределять время и силы.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Львов

Сегодня стоит опираться на интуицию. Боритесь с энергетическим истощением, не переутомляйтесь.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Дев

Сегодня у людей этого знака могут появиться трудности в общении с окружающими. Многих ждут очень интересные и разноплановые сюрпризы, которые могут здорово удивить.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Весов

Ночные светила и планеты сегодня не в духе, поэтому Весы могут встретиться с разочарованиями и проблемами. Постарайтесь, чтобы у вас в этот день был под рукой запасной план.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Скорпионов

Старайтесь показывать близким людям свою любовь к жизни, оптимизм и желание идти навстречу. Ночные светила сегодня окажут вам энергетическую поддержку.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Стрельцов

Знакомства с новыми людьми Стрельцам будут даваться тяжело. Сегодня стоит сосредоточиться на рабочих обязанностях. Любовь и флирт будут лишь отвлекать от самого важного.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Козерогов

Сегодня основу успеха будет составлять ваш жизненный опыт. Советы окружающих будут только мешать. Действуйте так, как привыкли.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Водолеев

День будет достаточно динамичным и неоднозначным. Полезно будет заняться своей внешностью, сменой стиля, прически.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 11 августа 2021 для Рыб