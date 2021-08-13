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Пятница, 13.08.2021
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Гороскоп на 13 августа: Водолеям нужно быть тактичнее, а Рыбам стоит заняться духовными практиками

Гороскоп на 13 августа: Водолеям нужно быть тактичнее, а Рыбам стоит заняться духовными практиками
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Овнов 

В этот день вам придется показать этому миру, что такое твердость духа. Любые проблемы на пути лучше расценивать как источник мудрости. Также астрологи рекомендуют не торопиться и не рисковать.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Тельцов 

В общении с неприятными вам людьми лучше сохранять хладнокровие. Сегодня важно настроиться на спокойствие.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Близнецов 

В такие дни возможны вспышки ревности. В финансовой и рабочей сферах возникнут новые возможности, но остерегайтесь конкурентов.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Раков

Астрологи рекомендуют остерегаться зависти и обид. В конце дня возможны резкие перепады настроения, всплеск тревожности. Это произойдет из-за дисгармонии ночных светил.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Львов   

Самое главное сегодня - поддерживать свою репутацию на высоком уровне. Близких и родных лучше окружить заботой и любовью. Любые конфликты желательно решать дипломатично, без негатива.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Дев  

Астрологи считают, что сегодняшний день станет расцветом энергетических вампиров. Опасайтесь общения с теми, кто давит на жалость.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Весов 

Наступает отличное время для расставания с ненужными вещами. Также можно убраться и сделать перестановку мебели.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Скорпионов 

Сегодня есть вероятность допустить ошибку в делах, работе, финансах. Лучше остерегаться больших трат.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Стрельцов 

Вам сегодня понадобится свежий взгляд на жизнь. Многие вещи будут происходить по странному и непривычному сценарию. В любви удачи будет намного больше, чем в работе.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Козерогов

Прежде чем что-то предпринимать, астрологи рекомендуют все хорошо обдумать. Сегодня есть опасность принять решение под влиянием эмоций. Из-за этого можно лишиться удачи.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Водолеев

С самого утра нужно избавиться от деструктивных мыслей, чтобы не потерять продуктивность. В общении с окружающими лучше проявлять тактичность.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Рыб

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астрология.
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