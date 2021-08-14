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Суббота, 14.08.2021
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Гороскоп на 14 августа: Овнам стоит прислушаться к своим желаниям, а Тельцам повезет в финансовой сфере

Гороскоп на 14 августа: Овнам стоит прислушаться к своим желаниям, а Тельцам повезет в финансовой сфере
05:00 Сегодня Телеграф

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Овнов 

Этот день ознаменуется для вас новыми внутренними противоречиями. Не нужно идти против своих желаний. Также астрологи рекомендуют поменьше слушать интуицию. Ночные светила и планеты повысят вашу харизму и обаяние.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Тельцов 

Это плодотворный и благоприятный день для всех, кто желает преуспеть в финансовой сфере.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Близнецов 

День спокойный и размеренный в плане энергетики. Ночные светила помогут вам обрести уверенность и силы. Астрологи рекомендуют остерегаться лени и прокрастинации.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Раков

Сегодня постарайтесь убраться, навести порядок, сделать перестановку мебели. Это поможет привлечь богатство, удачу и избавиться от страхов.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Львов   

Сегодня выручит собственный авторитет или призванная удача. Не все ситуации дня будут безупречны, возможны проблемы. Лучше избегать импульсивности, действуя лишь по острой необходимости.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Дев  

Займитесь сменой имиджа. Поменяйте прическу, обновите гардероб. Не бойтесь заниматься коллективным трудом. В одиночку решать задачи станет труднее.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Весов 

Астрологи рекомендуют посвятить больше времени своему здоровью и красоте. Массаж или расслабляющая ванная поднимут настроение и улучшат энергетику.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Скорпионов 

Не стоит сегодня проводить день в праздности. Помимо практической пользы рабочий процесс доставит внутреннее удовлетворение, особенно если все удастся закончить в срок и без глупых ошибок.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Стрельцов 

Не стоит бросаться словами, особенно если нет стопроцентной уверенности в исполнении обещанного. В остальном день пройдет отлично и порадует новыми возможностями в сфере карьеры.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Козерогов

Сосредоточьтесь на самом главном. Не нужно тратить время на решение второстепенных задач. Избегайте токсичных личностей.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Водолеев

Старайтесь не воспринимать болезненно критику со стороны окружающих. В ней будет доля правды. Уверенность и спокойствие - два столпа счастья для этого дня. Вечером возможны размолвки со второй половинкой.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 13 августа 2021 для Рыб

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Знаки Зодиака, Гороскоп, Астрология.
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