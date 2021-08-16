Гороскоп на 16 августа: Близнецам стоит подумать о своем будущем, а Девам - быть настойчивее

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Овнов
Сегодня у вас может появиться острая необходимость в компании. Живому общению лучше предпочесть социальные сети.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Тельцов
Займитесь обучением, чтением книг. Это прекрасный день для запоминания больших объемов информации. Удачными будут поездки и командировки. Особенно результативными окажутся переговоры, собеседования.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Близнецов
Стоит взять отдых и хорошенько подумать о будущем. Пока нельзя рисковать и брать на себя лишнюю ответственность. Вечером можно побыть в уединении, в спокойной домашней обстановке.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Раков
Оставайтесь в гармонии с собой. Сегодня ночные светила и планеты помогут вам понять, чего вы на самом деле хотите от жизни.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Львов
Настало время оптимизировать рабочий процесс. В этом вам поможет наведение порядка на рабочем месте.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Дев
Сегодня могут возникнуть ситуации, а которых придется отстаивать свои права. В этот день необходимо сохранять спокойствие и настойчивость.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Весов
Старайтесь не давать пустых обещаний. Важно проявлять честность и быть искренними. Астрологи рекомендуют сегодня доводить начатые дела до конца.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Скорпионов
Ночные светила в полной гармонии. Нужно наслаждаться событиями и не строить долгосрочных планов.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Стрельцов
В течение дня возможны серьезные ссоры с окружающими и близкими людьми. Самое главное - не переходить личные границы.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Козерогов
Вам стоит оптимизировать свой рабочий процесс. Закрепите результат, достигнутый сегодня. Не спешите переключаться на новые проекты.
Водолей (20 января - 19 февраля)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Водолеев
Сейчас стоит на время забыть о своих собственных делах. Что сегодня действительно важно, так это помочь тем, кто обратится к вам за помощью.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 16 августа 2021 для Рыб
В плане дел и занятий многих ждет продуктивный день. Сегодня появится возможность проявить себя и получить признание. День также удачен для духовных практик.