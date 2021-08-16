Гороскоп на 16 августа: Близнецам стоит подумать о своем будущем, а Девам - быть настойчивее

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на 16 августа 2021 для Овнов

Сегодня у вас может появиться острая необходимость в компании. Живому общению лучше предпочесть социальные сети.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на 16 августа 2021 для Тельцов

Займитесь обучением, чтением книг. Это прекрасный день для запоминания больших объемов информации. Удачными будут поездки и командировки. Особенно результативными окажутся переговоры, собеседования.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на 16 августа 2021 для Близнецов

Стоит взять отдых и хорошенько подумать о будущем. Пока нельзя рисковать и брать на себя лишнюю ответственность. Вечером можно побыть в уединении, в спокойной домашней обстановке.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на 16 августа 2021 для Раков

Оставайтесь в гармонии с собой. Сегодня ночные светила и планеты помогут вам понять, чего вы на самом деле хотите от жизни.

Лев (23 июля - 23 августа)

Гороскоп на 16 августа 2021 для Львов

Настало время оптимизировать рабочий процесс. В этом вам поможет наведение порядка на рабочем месте.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 16 августа 2021 для Дев

Сегодня могут возникнуть ситуации, а которых придется отстаивать свои права. В этот день необходимо сохранять спокойствие и настойчивость.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на 16 августа 2021 для Весов

Старайтесь не давать пустых обещаний. Важно проявлять честность и быть искренними. Астрологи рекомендуют сегодня доводить начатые дела до конца.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на 16 августа 2021 для Скорпионов

Ночные светила в полной гармонии. Нужно наслаждаться событиями и не строить долгосрочных планов.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Гороскоп на 16 августа 2021 для Стрельцов

В течение дня возможны серьезные ссоры с окружающими и близкими людьми. Самое главное - не переходить личные границы.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Гороскоп на 16 августа 2021 для Козерогов

Вам стоит оптимизировать свой рабочий процесс. Закрепите результат, достигнутый сегодня. Не спешите переключаться на новые проекты.

Водолей (20 января - 19 февраля)

Гороскоп на 16 августа 2021 для Водолеев

Сейчас стоит на время забыть о своих собственных делах. Что сегодня действительно важно, так это помочь тем, кто обратится к вам за помощью.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на 16 августа 2021 для Рыб