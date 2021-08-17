Укр

В Харькове легковушка влетела в скорую помощь (видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В Харькове легковушка влетела в скорую помощь (видео) Новость обновлена 17 августа 2021, 11:20
ДТП со скорой Харьков

В Харькове произошло ДТП со скорой на улице Полтавский Шлях.

Утром 17 августа в Харькове автомобиль KIA Sorento не пропустил машину скорой помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия легковушка оказалась на крыше. По сообщениям очевидцев столкновение произошло на улице Полтавский шлях неподалеку от метро Холодная гора.

Видео последствий аварии опубликовали в местных Телеграм-каналах.

Согласно информации авторов видео — легковушка выезжала с боковой улицы и не уступила дорогу скорой. В результате аварии ее перевернуло. По предварительной информации погибших нет. Количество пострадавших, а также кто виноват в аварии выясняется.

После ДТП на дороге образовалась пробка. На месте работают правоохранители и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее "Телеграф" писал, что в ДТП в Одесской области погибли трое полицейских. По предварительным данным водитель уснул за рулем — в сети показали видео трагедии.

Также накануне, на Черниговщине трагически погибли два айтишника — в воде одного из загородных комплексов оказалось неисправное электрооборудование и мужчин убило током.

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