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У Харкові легковик влетів в швидку допомогу (відео)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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У Харкові легковик влетів в швидку допомогу (відео) Новина оновлена 17 серпня 2021, 11:20
ДТП зі швидкою Харків

У Харкові сталася ДТП зі швидкою на вулиці Полтавський Шлях.

Вранці 17 серпня в Харкові автомобіль KIA Sorento не пропустив машину швидкої допомоги. В результаті дорожньо-транспортної пригоди легковик опинився на даху. За повідомленнями очевидців зіткнення сталося на вулиці Полтавський шлях неподалік від метро Холодна гора.

Відео наслідків аварії опублікували в місцевих телеграм-каналах.

Згідно з інформацією авторів відео — легковик виїжджав з бічної вулиці і не поступився дорогою швидкій. В результаті аварії легкове авто перевернуло. За попередньою інформацією загиблих немає. Кількість постраждалих, а також хто винен в аварії з'ясовується.

Після ДТП на дорозі утворився затор. На місці працюють правоохоронці та співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Раніше "Телеграф" писав, що в ДТП в Одеській області загинули троє поліцейських. За попередніми даними водій заснув за кермом — в мережі показали відео трагедії.

Також напередодні, на Чернігівщині трагічно загинули два айтішника — в воді одного із заміських комплексів виявилося несправне електрообладнання і чоловіків вбило струмом.

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