У Харкові легковик влетів в швидку допомогу (відео)
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У Харкові сталася ДТП зі швидкою на вулиці Полтавський Шлях.
Вранці 17 серпня в Харкові автомобіль KIA Sorento не пропустив машину швидкої допомоги. В результаті дорожньо-транспортної пригоди легковик опинився на даху. За повідомленнями очевидців зіткнення сталося на вулиці Полтавський шлях неподалік від метро Холодна гора.
Відео наслідків аварії опублікували в місцевих телеграм-каналах.
Згідно з інформацією авторів відео — легковик виїжджав з бічної вулиці і не поступився дорогою швидкій. В результаті аварії легкове авто перевернуло. За попередньою інформацією загиблих немає. Кількість постраждалих, а також хто винен в аварії з'ясовується.
Після ДТП на дорозі утворився затор. На місці працюють правоохоронці та співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Раніше "Телеграф" писав, що в ДТП в Одеській області загинули троє поліцейських. За попередніми даними водій заснув за кермом — в мережі показали відео трагедії.
Також напередодні, на Чернігівщині трагічно загинули два айтішника — в воді одного із заміських комплексів виявилося несправне електрообладнання і чоловіків вбило струмом.
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