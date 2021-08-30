Заброшенный аэродром под Харьковом сняли с воздуха: как он выглядит (фото)
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Недалеко от Харькова находится заброшенный аэродром, который постепенно разбирают на запчасти.
В Харьковской области в небольшом городке Волчанск можно увидеть странное зрелище — среди деревьев и кустов стоят летальные аппараты. Местность скорее напоминает "кладбище авиатехники". Речь идет о заброшенном аэродроме, который когда-то принадлежал летному училищу ДОСААФ. Здесь готовили профессиональных штурманов, летчиков-инструкторов, парашютистов, планеристов, пилотов.
Но уже около трех десятков лет авиатехника не эксплуатируется. На аэродроме до сих пор стоит более 30 единиц техники – реактивные самолеты, Ан-2 или "кукурузники", вертолеты.
В 90-е годы авиатехнику оставили с полными баками горючего. До 2017 года территория была закрыта и охранялась, сейчас охраны нет. Каждый желающий может увидеть технику.
На заброшенной авиабазе удалось побывать и корреспондентам "Телеграфа". Глядя на ряды заброшенных авиаконструкций, становится жутко. Такое впечатление, что эти самолеты молча ждут, что однажды к ним вновь придут пилоты и они снова смогут взлететь в небо. К сожалению, этого уже не произойдет никогда, поскольку все машины разграблены и восстановлению не подлежат. По всей вероятности здесь они поставлены на вечную стоянку.
Фото: Ян Доброносов
Местные жители называют эту локацию маленькой Припятью. Активисты планируют создать туристическо-развлекательный комплекс. Таким образом туристы смогут пополнить бюджет города.
Будем надеяться, что задуманное удастся сделать, а база превратится в музей под открытым небом.
Напомним, как сообщал "Телеграф" недавно в сети появились фото "кладбища" трамваев в оккупированном Луганске.
А в Днепре на территории патрульной полиции обнаружился целый склад патрульных авто.
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