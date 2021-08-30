Заброшенный аэродром под Харьковом сняли с воздуха: как он выглядит (фото)

Недалеко от Харькова находится заброшенный аэродром, который постепенно разбирают на запчасти.

В Харьковской области в небольшом городке Волчанск можно увидеть странное зрелище — среди деревьев и кустов стоят летальные аппараты. Местность скорее напоминает "кладбище авиатехники". Речь идет о заброшенном аэродроме, который когда-то принадлежал летному училищу ДОСААФ. Здесь готовили профессиональных штурманов, летчиков-инструкторов, парашютистов, планеристов, пилотов.

Но уже около трех десятков лет авиатехника не эксплуатируется. На аэродроме до сих пор стоит более 30 единиц техники – реактивные самолеты, Ан-2 или "кукурузники", вертолеты.

В 90-е годы авиатехнику оставили с полными баками горючего. До 2017 года территория была закрыта и охранялась, сейчас охраны нет. Каждый желающий может увидеть технику.

На заброшенной авиабазе удалось побывать и корреспондентам "Телеграфа". Глядя на ряды заброшенных авиаконструкций, становится жутко. Такое впечатление, что эти самолеты молча ждут, что однажды к ним вновь придут пилоты и они снова смогут взлететь в небо. К сожалению, этого уже не произойдет никогда, поскольку все машины разграблены и восстановлению не подлежат. По всей вероятности здесь они поставлены на вечную стоянку.

Заброшенная база с самолетами под Харьковом Так выглядит "кладбище самолетов" с высоты Авиатехникой не пользуются уже десятки лет Покинутая авиабаза находится в городе Волчанске Чугуевского района Харьковской области Город расположен в 6 километрах от российской границы В городе действует пограничный контроль Волчанск – Нижеголь Авиабаза, когда-то принадлежала Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Летное училище в городе появилось в 1956 году. В конце 1980-х летное училище перебралось в Запорожье, а в Волчанске остался центр На базе обучали штурманов, летчиков-инструкторов, парашютистов, планеристов, пилотов вертолета Сейчас десятки самолетов и вертолетов просто стоят и ржавеют посреди огромного поля Деревья и кусты буквально врастают в технику Среди "экспонатов" вертолеты Ми-2, Ми-8, самолеты Л-29, Ан-24РТ, биплан Ан-2 Техника повреждена временем и вандалами Конструкции разрисованы и разобраны на металлолом Сейчас эта территория никому не нужна и не охраняется Очень много объектов просто в плачевном состоянии Туристы и обычные проезжие любят фотографироваться на фоне авиатехники Местные жители называют местность маленькой Припятью Вот еще один самолет, вернее все что от него осталось А так он выглядит из высоты В близи картина не лучше, все что можно было сломали и разворовали Когда-то в этой кабине сидели пилоты Эти машины подготавливали штурманов, пилотов, настоящих асов Некоторые самолеты спрятаны в проросшей траве и деревьях Все что осталось от салона В ангаре также можно увидеть брошенные на произвол судьбы летальные аппараты Стены и техника разрисованна вандалами Самолеты стоят в проросших деревьях и все еще ждут своей очереди на взлет

Фото: Ян Доброносов

Местные жители называют эту локацию маленькой Припятью. Активисты планируют создать туристическо-развлекательный комплекс. Таким образом туристы смогут пополнить бюджет города.

Будем надеяться, что задуманное удастся сделать, а база превратится в музей под открытым небом.

Напомним, как сообщал "Телеграф" недавно в сети появились фото "кладбища" трамваев в оккупированном Луганске.

А в Днепре на территории патрульной полиции обнаружился целый склад патрульных авто.