Укр

Заброшенный аэродром под Харьковом сняли с воздуха: как он выглядит (фото)

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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Заброшенный аэродром под Харьковом сняли с воздуха: как он выглядит (фото) Новость обновлена 30 августа 2021, 13:58
"Кладбище самолетов" в Волчанске Харьковской области. Фото: Телеграф

Недалеко от Харькова находится заброшенный аэродром, который постепенно разбирают на запчасти.

В Харьковской области в небольшом городке Волчанск можно увидеть странное зрелище — среди деревьев и кустов стоят летальные аппараты. Местность скорее напоминает "кладбище авиатехники". Речь идет о заброшенном аэродроме, который когда-то принадлежал летному училищу ДОСААФ. Здесь готовили профессиональных штурманов, летчиков-инструкторов, парашютистов, планеристов, пилотов.

Но уже около трех десятков лет авиатехника не эксплуатируется. На аэродроме до сих пор стоит более 30 единиц техники – реактивные самолеты, Ан-2 или "кукурузники", вертолеты.

В 90-е годы авиатехнику оставили с полными баками горючего. До 2017 года территория была закрыта и охранялась, сейчас охраны нет. Каждый желающий может увидеть технику.

На заброшенной авиабазе удалось побывать и корреспондентам "Телеграфа". Глядя на ряды заброшенных авиаконструкций, становится жутко. Такое впечатление, что эти самолеты молча ждут, что однажды к ним вновь придут пилоты и они снова смогут взлететь в небо. К сожалению, этого уже не произойдет никогда, поскольку все машины разграблены и восстановлению не подлежат. По всей вероятности здесь они поставлены на вечную стоянку. 

Заброшенная база с самолетами под Харьковом
Заброшенная база с самолетами под Харьковом
Так выглядит "кладбище самолетов" с высоты
Так выглядит "кладбище самолетов" с высоты
Авиатехникой не пользуются уже десятки лет
Авиатехникой не пользуются уже десятки лет
Покинутая авиабаза находится в городе Волчанске Чугуевского района Харьковской области
Покинутая авиабаза находится в городе Волчанске Чугуевского района Харьковской области
Город расположен в 6 километрах от российской границы
Город расположен в 6 километрах от российской границы
В городе действует пограничный контроль Волчанск – Нижеголь
В городе действует пограничный контроль Волчанск – Нижеголь
Авиабаза, когда-то принадлежала Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)
Авиабаза, когда-то принадлежала Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)
Летное училище в городе появилось в 1956 году. В конце 1980-х летное училище перебралось в Запорожье, а в Волчанске остался центр
Летное училище в городе появилось в 1956 году. В конце 1980-х летное училище перебралось в Запорожье, а в Волчанске остался центр
На базе обучали штурманов, летчиков-инструкторов, парашютистов, планеристов, пилотов вертолета
На базе обучали штурманов, летчиков-инструкторов, парашютистов, планеристов, пилотов вертолета
Сейчас десятки самолетов и вертолетов просто стоят и ржавеют посреди огромного поля
Сейчас десятки самолетов и вертолетов просто стоят и ржавеют посреди огромного поля
Деревья и кусты буквально врастают в технику
Деревья и кусты буквально врастают в технику
Среди "экспонатов" вертолеты Ми-2, Ми-8, самолеты Л-29, Ан-24РТ, биплан Ан-2
Среди "экспонатов" вертолеты Ми-2, Ми-8, самолеты Л-29, Ан-24РТ, биплан Ан-2
Техника повреждена временем и вандалами
Техника повреждена временем и вандалами
Конструкции разрисованы и разобраны на металлолом
Конструкции разрисованы и разобраны на металлолом
Сейчас эта территория никому не нужна и не охраняется
Сейчас эта территория никому не нужна и не охраняется
Очень много объектов просто в плачевном состоянии
Очень много объектов просто в плачевном состоянии
Туристы и обычные проезжие любят фотографироваться на фоне авиатехники
Туристы и обычные проезжие любят фотографироваться на фоне авиатехники
Местные жители называют местность маленькой Припятью
Местные жители называют местность маленькой Припятью
Вот еще один самолет, вернее все что от него осталось
Вот еще один самолет, вернее все что от него осталось
А так он выглядит из высоты
А так он выглядит из высоты
В близи картина не лучше, все что можно было сломали и разворовали
В близи картина не лучше, все что можно было сломали и разворовали
Когда-то в этой кабине сидели пилоты
Когда-то в этой кабине сидели пилоты
Эти машины подготавливали штурманов, пилотов, настоящих асов
Эти машины подготавливали штурманов, пилотов, настоящих асов
Некоторые самолеты спрятаны в проросшей траве и деревьях
Некоторые самолеты спрятаны в проросшей траве и деревьях
Все что осталось от салона
Все что осталось от салона
В ангаре также можно увидеть брошенные на произвол судьбы летальные аппараты
В ангаре также можно увидеть брошенные на произвол судьбы летальные аппараты
Стены и техника разрисованна вандалами
Стены и техника разрисованна вандалами
Самолеты стоят в проросших деревьях и все еще ждут своей очереди на взлет
Самолеты стоят в проросших деревьях и все еще ждут своей очереди на взлет

Фото: Ян Доброносов

Местные жители называют эту локацию маленькой Припятью. Активисты планируют создать туристическо-развлекательный комплекс. Таким образом туристы смогут пополнить бюджет города.

Будем надеяться, что задуманное удастся сделать, а база превратится в музей под открытым небом.

Напомним, как сообщал "Телеграф" недавно в сети появились фото "кладбища" трамваев в оккупированном Луганске. 

А в Днепре на территории патрульной полиции обнаружился целый склад патрульных авто.

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