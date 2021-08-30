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Покинутий аеродром під Харковом зняли з повітря: як він виглядає (фото)

Автор
Т. Гулеватая
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Покинутий аеродром під Харковом зняли з повітря: як він виглядає (фото) Новина оновлена 30 серпня 2021, 13:58
"Кладовище літаків" в Вовчанську Харківської області. Фото: Телеграф

Недалеко від Харкова знаходиться покинутий аеродром, який поступово розбирають на запчастини.

У Харківській області у невеликому містечку Вовчанськ можна побачити дивне видовище — серед дерев та кущів стоять летальні апарати. Місцевість швидше нагадує "кладовище авіатехніки". Йдеться про покинутий аеродром, який колись належав льотному училищу. Тут готували професійних штурманів, льотчиків-інструкторів, парашутистів, планеристів, пілотів.

Але вже близько трьох десятків років авіатехніка не експлуатується. На аеродромі досі стоїть більше 30 одиниць техніки — реактивні літаки, Ан-2 або "кукурудзники", вертольоти.

У 90-ті роки авіатехніку залишили з повними баками пального. До 2017 року територія була закрита та охоронялася, зараз охорони немає. Кожен бажаючий може побачити техніку.

На покинутій авіабазі вдалося побувати і кореспондентам "Телеграфа". Дивлячись на ряди занедбаних авіаконструкцій, стає моторошно. Таке враження, що ці літаки мовчки чекають, що одного разу до них прийдуть пілоти і вони знову зможуть злетіти в небо. На жаль, цього вже не станеться ніколи, оскільки всі машини розграбовані і відновленню не підлягають. Цілком ймовірно тут вони поставлені на вічну стоянку.

Покинута база з літаками під Харковом
Покинута база з літаками під Харковом
Так виглядає "кладовище літаків" з висоти
Так виглядає "кладовище літаків" з висоти
Авіатехнікою не користуються вже десятки років
Авіатехнікою не користуються вже десятки років
Покинута авіабаза знаходиться в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області
Покинута авіабаза знаходиться в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області
Місто розташоване за 6 кілометрів від російського кордону
Місто розташоване за 6 кілометрів від російського кордону
У місті діє прикордонний контроль Вовчанськ — Ніжеголь
У місті діє прикордонний контроль Вовчанськ — Ніжеголь
Авіабаза колись належала Добровільному товариству сприяння армії, авіації та флоту (ДТСААФ)
Авіабаза колись належала Добровільному товариству сприяння армії, авіації та флоту (ДТСААФ)
Льотне училище у місті з’явилося в 1956 році. В кінці 1980-х льотне училище переїхало до Запоріжжя, а в Вовчанську залишився центр
Льотне училище у місті з’явилося в 1956 році. В кінці 1980-х льотне училище переїхало до Запоріжжя, а в Вовчанську залишився центр
На базі навчали штурманів, льотчиків-інструкторів, парашутистів, планеристів, пілотів
На базі навчали штурманів, льотчиків-інструкторів, парашутистів, планеристів, пілотів
Зараз десятки літаків та гелікоптерів просто стоять та іржавіють посеред величезного поля
Зараз десятки літаків та гелікоптерів просто стоять та іржавіють посеред величезного поля
Дерева та кущі буквально вростають в техніку
Дерева та кущі буквально вростають в техніку
Серед "експонатів" гелікоптери Мі-2 та Мі-8, літаки Л-29, Ан-24РТ, біплан Ан-2
Серед "експонатів" гелікоптери Мі-2 та Мі-8, літаки Л-29, Ан-24РТ, біплан Ан-2
Техніка пошкоджена часом та вандалами
Техніка пошкоджена часом та вандалами
Конструкції розмальовані та розібрані на металобрухт
Конструкції розмальовані та розібрані на металобрухт
Зараз ця територія нікому не потрібна і не охороняється
Зараз ця територія нікому не потрібна і не охороняється
Дуже багато об’єктів просто в жалюгідному стані
Дуже багато об’єктів просто в жалюгідному стані
Туристи і звичайні проїжджі люблять фотографуватися на тлі авіатехніки
Туристи і звичайні проїжджі люблять фотографуватися на тлі авіатехніки
Місцеві жителі називають місцевість маленької Прип’яттю
Місцеві жителі називають місцевість маленької Прип’яттю
Ось ще один літак, точніше все що від нього залишилося
Ось ще один літак, точніше все що від нього залишилося
А так він виглядає з висоти
А так він виглядає з висоти
Поблизу картина не краща, все що можна було зламали і розікрали
Поблизу картина не краща, все що можна було зламали і розікрали
Колись в цій кабіні сиділи пілоти
Колись в цій кабіні сиділи пілоти
Ці машини готували штурманів, пілотів, справжніх асів
Ці машини готували штурманів, пілотів, справжніх асів
Деякі літаки заховані в пророслої траві і деревах
Деякі літаки заховані в пророслої траві і деревах
Все що залишилося від салону
Все що залишилося від салону
В ангарі також можна побачити покинуті напризволяще летальні апарати
В ангарі також можна побачити покинуті напризволяще летальні апарати
Стіни і техніка розмальована вандалами
Стіни і техніка розмальована вандалами
Літаки стоять в пророслих деревах і все ще чекають своєї черги на зліт
Літаки стоять в пророслих деревах і все ще чекають своєї черги на зліт

Фото: Ян Доброносов

Місцеві жителі називають цю локацію маленької Прип’яттю. Активісти планують створити туристично-розважальний комплекс. Таким чином туристи зможуть поповнити бюджет міста.

Будемо сподіватися, що задумане вдасться зробити, а база перетвориться на музей під відкритим небом.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" недавно в мережі з’явилися фото "кладовища" трамваїв в окупованому Луганську.

А в Дніпрі на території патрульної поліції виявили цілий склад патрульних авто.

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