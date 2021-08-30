Покинутий аеродром під Харковом зняли з повітря: як він виглядає (фото)

Недалеко від Харкова знаходиться покинутий аеродром, який поступово розбирають на запчастини.

У Харківській області у невеликому містечку Вовчанськ можна побачити дивне видовище — серед дерев та кущів стоять летальні апарати. Місцевість швидше нагадує "кладовище авіатехніки". Йдеться про покинутий аеродром, який колись належав льотному училищу. Тут готували професійних штурманів, льотчиків-інструкторів, парашутистів, планеристів, пілотів.

Але вже близько трьох десятків років авіатехніка не експлуатується. На аеродромі досі стоїть більше 30 одиниць техніки — реактивні літаки, Ан-2 або "кукурудзники", вертольоти.

У 90-ті роки авіатехніку залишили з повними баками пального. До 2017 року територія була закрита та охоронялася, зараз охорони немає. Кожен бажаючий може побачити техніку.

На покинутій авіабазі вдалося побувати і кореспондентам "Телеграфа". Дивлячись на ряди занедбаних авіаконструкцій, стає моторошно. Таке враження, що ці літаки мовчки чекають, що одного разу до них прийдуть пілоти і вони знову зможуть злетіти в небо. На жаль, цього вже не станеться ніколи, оскільки всі машини розграбовані і відновленню не підлягають. Цілком ймовірно тут вони поставлені на вічну стоянку.

Покинута база з літаками під Харковом Так виглядає "кладовище літаків" з висоти Авіатехнікою не користуються вже десятки років Покинута авіабаза знаходиться в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області Місто розташоване за 6 кілометрів від російського кордону У місті діє прикордонний контроль Вовчанськ — Ніжеголь Авіабаза колись належала Добровільному товариству сприяння армії, авіації та флоту (ДТСААФ) Льотне училище у місті з’явилося в 1956 році. В кінці 1980-х льотне училище переїхало до Запоріжжя, а в Вовчанську залишився центр На базі навчали штурманів, льотчиків-інструкторів, парашутистів, планеристів, пілотів Зараз десятки літаків та гелікоптерів просто стоять та іржавіють посеред величезного поля Дерева та кущі буквально вростають в техніку Серед "експонатів" гелікоптери Мі-2 та Мі-8, літаки Л-29, Ан-24РТ, біплан Ан-2 Техніка пошкоджена часом та вандалами Конструкції розмальовані та розібрані на металобрухт Зараз ця територія нікому не потрібна і не охороняється Дуже багато об’єктів просто в жалюгідному стані Туристи і звичайні проїжджі люблять фотографуватися на тлі авіатехніки Місцеві жителі називають місцевість маленької Прип’яттю Ось ще один літак, точніше все що від нього залишилося А так він виглядає з висоти Поблизу картина не краща, все що можна було зламали і розікрали Колись в цій кабіні сиділи пілоти Ці машини готували штурманів, пілотів, справжніх асів Деякі літаки заховані в пророслої траві і деревах Все що залишилося від салону В ангарі також можна побачити покинуті напризволяще летальні апарати Стіни і техніка розмальована вандалами Літаки стоять в пророслих деревах і все ще чекають своєї черги на зліт

Фото: Ян Доброносов

Місцеві жителі називають цю локацію маленької Прип’яттю. Активісти планують створити туристично-розважальний комплекс. Таким чином туристи зможуть поповнити бюджет міста.

Будемо сподіватися, що задумане вдасться зробити, а база перетвориться на музей під відкритим небом.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" недавно в мережі з’явилися фото "кладовища" трамваїв в окупованому Луганську.

А в Дніпрі на території патрульної поліції виявили цілий склад патрульних авто.