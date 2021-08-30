Покинутий аеродром під Харковом зняли з повітря: як він виглядає (фото)
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Недалеко від Харкова знаходиться покинутий аеродром, який поступово розбирають на запчастини.
У Харківській області у невеликому містечку Вовчанськ можна побачити дивне видовище — серед дерев та кущів стоять летальні апарати. Місцевість швидше нагадує "кладовище авіатехніки". Йдеться про покинутий аеродром, який колись належав льотному училищу. Тут готували професійних штурманів, льотчиків-інструкторів, парашутистів, планеристів, пілотів.
Але вже близько трьох десятків років авіатехніка не експлуатується. На аеродромі досі стоїть більше 30 одиниць техніки — реактивні літаки, Ан-2 або "кукурудзники", вертольоти.
У 90-ті роки авіатехніку залишили з повними баками пального. До 2017 року територія була закрита та охоронялася, зараз охорони немає. Кожен бажаючий може побачити техніку.
На покинутій авіабазі вдалося побувати і кореспондентам "Телеграфа". Дивлячись на ряди занедбаних авіаконструкцій, стає моторошно. Таке враження, що ці літаки мовчки чекають, що одного разу до них прийдуть пілоти і вони знову зможуть злетіти в небо. На жаль, цього вже не станеться ніколи, оскільки всі машини розграбовані і відновленню не підлягають. Цілком ймовірно тут вони поставлені на вічну стоянку.
Фото: Ян Доброносов
Місцеві жителі називають цю локацію маленької Прип’яттю. Активісти планують створити туристично-розважальний комплекс. Таким чином туристи зможуть поповнити бюджет міста.
Будемо сподіватися, що задумане вдасться зробити, а база перетвориться на музей під відкритим небом.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф" недавно в мережі з’явилися фото "кладовища" трамваїв в окупованому Луганську.
А в Дніпрі на території патрульної поліції виявили цілий склад патрульних авто.
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