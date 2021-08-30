Реактивные самолеты, Ми-8 и "кукурузники": "Телеграф" побывал на заброшенном "кладбище" авиатехники под Харьковом (фото)

В Украине много интересных и захватывающих мест, которые стоит посетить. Одно из них — "кладбище авиатехники" в Волчанске.

Небольшой приграничный город Волчанск в Харьковской области уже много лет привлекает туристов. Все дело в том, что здесь можно увидеть целую коллекцию заброшенных летательных аппаратов.

Покинутая авиабаза в Волчанске находится относительно недалеко от центра города. С Харькова до Волчанска можно добраться на общественном транспорте или на автомобиле. В самом городе нужно следовать по улице Соборная прямо к учебному центру. По асфальтированной дороге можно доехать к самому аэродрому.

Как доехать до Волчанска

Журналисты "Телеграфа" побывали на заброшенном аэродроме и узнали, что когда-то вся техника принадлежала летному училищу. Но уже около трех десятков лет она не эксплуатируется. До 2017 года авиабаза охранялась. Сейчас без труда можно попасть на территорию и посмотреть все объекты. Хотя картина не очень радужная — все "экспонаты" в плачевном состоянии.

Кладбище самолетов в Волчанске Харьковской области

Покинутые самолеты стоят в поле под открытым небом

Десятки самолетов и вертолетов (Л-29, Ми-2 и Ан-2) просто стоят и ржавеют посреди огромного поля. А некоторые объекты уже не видно из-за того, что территория зарастает деревьями и кустами.

Когда-то на этой базе тренировали штурманов, летчиков-инструкторов, парашютистов, планеристов. Сейчас учебные истребители разрисованы и разграблены мародёрами. От самолетов и вертолетов остался один каркас. Многие машины разобрали на металлолом.

От вертолета ничего не осталось, все разворовали мародёры

Когда-то тренировочный центр превращается в "кладбище" техники

От большого ангара остались только стены, которые также изуродовали вандалы.

Ангар и самолеты разрисованы вандалами

Фото: Ян Доброносов

Больше фото с покинутой авиабазы в Волчанске Харьковской области смотрите здесь.

И все же, несмотря на печальную картину, на аэродроме есть на что посмотреть, в частности военные самолеты и вертолеты. Кроме того, остается небольшая надежда, что благодаря неравнодушным местным жителям и активистам заброшенная база в будущем может превратится в музей техники под открытым небом.

Напомним, как сообщал "Телеграф", украинский самолет поднимался на перехват нарушителя на границе с Румынией.