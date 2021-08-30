Реактивні літаки, Мі-8 та "кукурудзники": "Телеграф" побував на покинутому "кладовищі" авіатехніки під Харковом (фото)

В Україні багато цікавих та захоплюючих місць, які варто відвідати. Одне з них — "кладовище авіатехніки" в Вовчанську.

Невелике прикордонне місто Вовчанськ у Харківській області вже багато років приваблює туристів. Вся справа у тому, що тут можна побачити цілу колекцію занедбаних літальних апаратів.

Покинута авіабаза в Вовчанську знаходиться відносно недалеко від центру міста. З Харкова до Вовчанська можна дістатися на громадському транспорті або на автомобілі. У самому місті потрібно їхати по вулиці Соборна прямо до навчального центру. По асфальтованій дорозі можна доїхати до самого аеродрому.

Як доїхати до Вовчанська

Журналісти "Телеграфа" побували на покинутому аеродромі та дізналися, що колись вся техніка належала льотному училищу. Але вже близько трьох десятків років вона не експлуатується. До 2017 року авіабаза охоронялася. Зараз без зусиль можна потрапити на територію та подивитися всі об’єкти. Хоча картина не дуже райдужна — всі "експонати" в жалюгідному стані.

Кладовище літаків в Вовчанську

Покинуті літаки стоять у полі під відкритим небом

Десятки літаків і гелікоптерів (Л-29, Мі-2 і Ан-2) просто стоять і іржавіють посеред величезного поля. А деяких об’єктів вже не видно із-за того, що територія заростає деревами і кущами.

Колись на цій базі тренували штурманів, льотчиків-інструкторів, парашутистів, планеристів. Зараз навчальні винищувачі розмальовані і розграбовані мародерами. Від літаків і вертольотів залишився один каркас. Багато машин розібрали на металобрухт.

Від вертольота нічого не залишилося, все розікрали мародери

Колись тренувальний центр перетворюється в "кладовище" техніки

Від великого ангара залишилися тільки стіни, які також спотворили вандали.

Ангар і літаки розмальовані вандалами

Фото: Ян Доброносов

Більше фото з покинутої авіабази в Вовчанську Харківської області дивіться тут .

І все ж, незважаючи на сумну картину, на аеродромі є на що подивитися, зокрема військові літаки та гелікоптери. Крім того, залишається невелика надія, що завдяки небайдужим місцевим жителям і активістам покинута база в майбутньому може перетвориться на музей техніки під відкритим небом.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", український літак піднімався на перехоплення порушника на кордоні з Румунією.