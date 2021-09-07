Укр

Мужчина сбросил мусор на берег реки под Харьковом — его нашли и заставили поплатиться (фото)

Автор
А. Дворовенко
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На берег реки Уды вывезли кучу мешков с мусором Новость обновлена 07 сентября 2021, 11:45
На берег реки Уды вывезли кучу мешков с мусором

Мужчину заставили убрать за собой весь мусор

В Харькове на берег реки Уды, которую только недавно расчистили активисты, снова выбросили мусор. На этот раз правонарушителя нашли и заставили за собой все убрать. Не избежал мужчина и наказания в виде штрафа.

Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает "Новобаварский район г. Харьков" в Facebook.

Известно, что мусор на берег реки Уды мужчина привез на белом микроавтобусе марки Renault. Мужчина выбросил как минимум четыре больших мешка с мусором, после чего скрылся с места.

Правоохранителям удалось установить личность правонарушителя. Им оказался житель Новобаварского района.

Мужчину заставили убрать за собой весь мусор, который он оставил на берегу реки Уды. Кроме того, администрация района обратилась в полицию, чтобы привлечь нарушителя к ответственности за несанкционированный выброс мусора и правоохранители составили на мужчину админпротокол.

На правонарушителя составили административный протокол
На правонарушителя составили административный протокол

Напомним, как сообщал "Телеграф", реку Уды в Харьковской области в течение всего лета очищали от мусора местные экоактивисты. Масштаб "мусорных островов" поразил всю Украину — экоактивисты собрали более 108 тонн отходов, в которых устроили фотосессию для привлечения внимания.

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