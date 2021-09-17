Многодетный отец в расцвете сил: что известно о бизнесмене Привалове, застрелившемся в Харькове

В предсмертной записке он извинялся за самоубийство.

В Харькове покончил с собой бизнесмен и владелец ресторанов Олег Привалов. Согласно имеющимся данным, он оставил предсмертную записку. В полицию о трагедии сообщили родственники в начале третьего пятницы.

Об этом сообщают в Нацполиции региона.

Мужчина 1965 года рождения застрелился из своего помпового ружья в туалете. Ресторан "Чили", в котором он свел счеты с жизнью, — его собственный.

Криминалисты работают на месте самоубийства Олега Привалова Место самоубийства Олега Привалова в его ресторане Полиция оцепила место самоубийства Олега Привалова Криминалисты работают в ресторане Чили

Кроме этого ресторана Олег Привалов владел заведением "Bono" и недавно начал новый проект — загородный комплекс для отдыха на Северском Донце "Вилла ОП" в селе Коропово. Он регулярно постил на своей странице в Facebook видео и фото оттуда.

Согласно данным из открытых источников, Привалов занимался бизнесом более 20 лет. У него открыты больше полутора десятков видов деятельности, среди которых, кроме относящихся к отельному и ресторанному делу, также оптовая и розничная торговля косметическими средствами, продажа фармсредств и деятельность рекламного агентства.

Кроме бизнес-интересов у его семьи есть и благотворительный фонд, который занимается поддержкой людей с инвалидностью. Среди последних инициатив — помощь особенным детям.

На своем авторском сайте он характеризует себя как архитектора, художника, многодетного отца и ресторатора.

Самохарактеристика Олега Привалова

У Олега Привалова остались несовершеннолетние дети.

Олег Привалов с женой, детьми и Светланой Горбуновой-Рубан

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