Багатодітний батько в розквіті сил: що відомо про бізнесмена Привалова, що застрелився в Харкові

У передсмертній записці він вибачався за самогубство.

У Харкові наклав на себе руки бізнесмен і власник ресторанів Олег Привалов. Згідно з наявними даними він залишив передсмертну записку. У поліцію про трагедію повідомили родичі на початку третього п’ятниці.

Про це повідомляють в Нацполіціі регіону.

Чоловік 1965 року народження застрелився зі своєї помпової рушниці в туалеті. Ресторан "Чилі", в якому він звів рахунки з життям — його власний.

Криміналісти працюють на місці самогубства Олега Привалова Місце самогубства Олега Привалова в його ресторані Поліція оточила місце самогубства Олега Привалова Криміналісти працюють в ресторані Чилі

Крім цього ресторану Олег Привалов володів закладом "Bono" і недавно почав новий проект — заміський комплекс для відпочинку на Сіверському Дінці "Вілла ОП" в селі Коропове. Він регулярно постив на своїй сторінці в Facebook відео і фото звідти.

Згідно з даними з відкритих джерел, Привалов займався бізнесом більше 21 року. У нього відкриті понад півтора десятки видів діяльності, серед яких, крім включених до готельної та ресторанної справи, також оптова та роздрібна торгівля косметичними засобами, продаж фармзасобів і діяльність рекламного агентства.

Крім бізнес-інтересів у його сім’ї є і благодійний фонд, який займається підтримкою людей з інвалідністю. Серед останніх інціатів — допомога особливим дітям.

На своєму авторському сайті він характеризує себе як архітектора, художника, багатодітного батька і ресторатора.

Самохарактеристика Олега Привалова

У Олега Привалова залишилися неповнолітні діти.

Олег Привалов з дружиною, дітьми і Світланою Горбуновою-Рубан

Правоохоронці розслідують справу за статтею самогубство.

Раніше "Телеграф" писав про те, що штовхнуло на самогубство мера Кривого Рогу.