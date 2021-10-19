"КамАЗ" снес часть маршрутки вместе с людьми: новые фото смертельной аварии на Харьковщине 18+

Внутри микроавтобуса были 8 пассажиров.

Про ДТП на Харьковщине в Красноградском районе в котором погибли три человека стали известны новые детали. В частности — и грузовик, и микроавтобус ехали в одном направлении.

Об этом сообщает полиция области.

Поблизости от села Копанки столкнулись грузовик и микроавтобус "Фольксваген". Трое пассажиров последнего погибли на месте, еще трое в состоянии средней тяжести госпитализированы. Это женщины (41 и 83 года), а также мужчина возрастом 51 год.

Последствия ДТП для микроавтобуса

Обломки покореженного автомобиля раскидало по дороге, а сам микроавтобус съехал в кювет после удара — тела погибших доставали спасатели.

Последствия ДТП для Камаза

Грузовик перевозил трактор по трассе в направлении Днепра, когда в него въехал микроавтобус.

Искореженный микроавтобус "Фольксваген"

Микроавтобус в кювете

Водителя микроавтобуса планируют задержать. Расследование ведется по ч. 3 ст. 286 (нарушение ПДД, повлекшее гибель нескольких человек) — санкция статьи от 5 до 10 лет за решеткой.

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом маршрутка с пассажирами опрокинулась во время движения после ДТП. Авария произошла ночью — автобус после врезался в рекламный щит.