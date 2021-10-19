Укр

"КамАЗ" снес часть маршрутки вместе с людьми: новые фото смертельной аварии на Харьковщине 18+

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
31
Искореженный микроавтобус Новость обновлена 19 октября 2021, 11:55
Искореженный микроавтобус

Внутри микроавтобуса были 8 пассажиров.

Про ДТП на Харьковщине в Красноградском районе в котором погибли три человека стали известны новые детали. В частности — и грузовик, и микроавтобус ехали в одном направлении. 

Об этом сообщает полиция области. 

Поблизости от села Копанки столкнулись грузовик и микроавтобус "Фольксваген". Трое пассажиров последнего погибли на месте, еще трое в состоянии средней тяжести госпитализированы. Это женщины (41 и 83 года), а также мужчина возрастом 51 год. 

Последствия ДТП для микроавтобуса
Последствия ДТП для микроавтобуса

Обломки покореженного автомобиля раскидало по дороге, а сам микроавтобус съехал в кювет после удара — тела погибших доставали спасатели. 

Последствия ДТП для Камаза
Последствия ДТП для Камаза

Грузовик перевозил трактор по трассе в направлении Днепра, когда в него въехал микроавтобус.

Искореженный микроавтобус "Фольксваген"
Искореженный микроавтобус "Фольксваген"
Микроавтобус в кювете
Микроавтобус в кювете

Водителя микроавтобуса планируют задержать. Расследование ведется по ч. 3 ст. 286 (нарушение ПДД, повлекшее гибель нескольких человек) — санкция статьи от 5 до 10 лет за решеткой. 

Ранее "Телеграф" писал, что под Киевом маршрутка с пассажирами опрокинулась во время движения после ДТП. Авария произошла ночью — автобус после врезался в рекламный щит.

Теги:
#ДТП #КАМАЗ #Микроавтобус #Харьковска область
Свежая сводка по COVID-19 в Украине
Украина
В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Свежая сводка по COVID-19 в Украине
В Украине число смертей от COVID-19 достигло исторического максимума
Дата публикации
Категория
Новоизбранный первый вице-спикер ВРУ
В Украине избрали первым вице-спикером главу "Слуги народа": что теперь будет с партией (фото)
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский
"Вакцинация или локдаун": Зеленский поставил украинцам жесткий ультиматум
Дата публикации
Категория
Каким будет курс к концу года?
Гривну к концу года сильно "покидает": что будет с курсом валют в ноябре-декабре
Дата публикации
Категория
Полиция
Найден мертвым брат экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова, который застрелился два месяца назад: известны детали