"КамАЗ" зніс частину маршрутки разом з людьми: нові фото смертельної аварії на Харківщині 18+

Усередині мікроавтобуса були 8 пасажирів.

Про ДТП на Харківщині в Красноградському районі в якій загинули три людини стали відомі нові деталі. Зокрема — і вантажівка, і мікроавтобус їхали в одному напрямку.

Про це повідомляє поліція області.

Поблизу від села Копанки зіткнулися вантажівка і мікроавтобус "Фольксваген". Троє пасажирів останнього загинули на місці, ще троє в стані середньої тяжкості госпіталізовані. Це жінки (41 і 83 роки), а також чоловік віком 51 рік.

Наслідки ДТП для мікроавтобуса

Уламки понівеченого автомобіля розкидало по дорозі, а сам мікроавтобус з’їхав у кювет після удару — тіла загиблих діставали рятувальники.

Наслідки ДТП для Камаза

Вантажівка перевозила трактор по трасі в напрямку Дніпра, коли в нього в’їхав мікроавтобус.

Спотворений мікроавтобус "Фольксваген"

Мікроавтобус в кюветі

Водія мікроавтобуса планують затримати. Розслідування ведеться за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) — санкція статті від 5 до 10 років за ґратами.

Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом маршрутка з пасажирами перекинулася під час руху після ДТП. Аварія сталася вночі — автобус після врізався в рекламний щит.