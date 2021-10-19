"КамАЗ" зніс частину маршрутки разом з людьми: нові фото смертельної аварії на Харківщині 18+
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Усередині мікроавтобуса були 8 пасажирів.
Про ДТП на Харківщині в Красноградському районі в якій загинули три людини стали відомі нові деталі. Зокрема — і вантажівка, і мікроавтобус їхали в одному напрямку.
Про це повідомляє поліція області.
Поблизу від села Копанки зіткнулися вантажівка і мікроавтобус "Фольксваген". Троє пасажирів останнього загинули на місці, ще троє в стані середньої тяжкості госпіталізовані. Це жінки (41 і 83 роки), а також чоловік віком 51 рік.
Уламки понівеченого автомобіля розкидало по дорозі, а сам мікроавтобус з’їхав у кювет після удару — тіла загиблих діставали рятувальники.
Вантажівка перевозила трактор по трасі в напрямку Дніпра, коли в нього в’їхав мікроавтобус.
Водія мікроавтобуса планують затримати. Розслідування ведеться за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) — санкція статті від 5 до 10 років за ґратами.
Раніше "Телеграф" писав, що під Києвом маршрутка з пасажирами перекинулася під час руху після ДТП. Аварія сталася вночі — автобус після врізався в рекламний щит.
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