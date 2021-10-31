Терехов победил в первом туре выборов мэра Харькова, – экзит-пол

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Игорь Терехов Новость обновлена 31 октября 2021, 20:20
Игорь Терехов

Первые экзит-полы выявили победителя выборов главы Харькова.

Игорь Терехов ("Блок Кернеса — Успешный Харьков") победил в первом туре выборов мэра Харькова. Соответствующие данные экзит-пола обнародовал центр «Социальный мониторинг» 31 октября 2021 г.

Самовыдвиженец Михаил Добкин занял второе место с 27,6% голосов, на третьем месте – Александр Скорик (партия "Европейская солидарность").

Опрос проводился на случайно избранных 100 избирательных участках города Харькова. На каждом участке интервьюеры центра «Социальный мониторинг» опрашивали уже проголосовавших избирателей, отбирая их по установленному шагу отбора. 

Метод сбора информации – фиксация ответов на планшетах. Интервьюеры обратились к более 13 тыс. харьковчан-избирателей. 

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