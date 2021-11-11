Полиция задержала возможного виновника в ДТП Харькове, но за рулем мог быть не он: подробности (фото)

В резонансном ДТП вскрываются новые подробности.

Полиция Харькова задержала мужчину, который в четверг сбил двоих детей в Харькове, сообщает телеграм-канал "Труха".

По данным источника, мужчине 34 года, и он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины за нарушение правил дорожного движения. Знакомые Ивана Раины утверждают, что мужчина является наркоманом и отличается странным поведением. Его отец — глава Харьковской райгосадминистрации Харьковского района.

Ранее в мае 2021 года Райна был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год.

Другой телеграм-канал, "Харьков Life", сообщает, что за рулем автомобиля находился не Иван Раина, а его друг Дмитрий Лысенко. У самого Раины на данный момент нет прав, их ранее отобрала полиция за пьянство за рулем.

Как ранее сообщал "Телеграф", на месте аварии на проспекте Науки позже состоялось еще одно ДТП. Девушка хотела убежать от полицейских и наехала на патрульного, вследствие чего сама и пострадала. Сейчас и патрульный, и девушка-водитель пребывают в больнице.