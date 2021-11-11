Поліція затримала можливого винуватця ДТП Харкові, але за кермом міг бути не він: подробиці (фото)

У резонансній ДТП розкриваються нові подробиці.

Поліція Харкова затримала чоловіка, який у четвер збив двох дітей у Харкові, повідомляє телеграм-канал "Труха".

За даними джерела, чоловікові 34 роки, і його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за порушення правил дорожнього руху. Знайомі Івана Раїни стверджують, що чоловік є наркоманом і вирізняється дивною поведінкою. Його батько – голова Харківської райдержадміністрації Харківського району.

Раніше у травні 2021 року Райна було засуджено до трьох років позбавлення волі за скоєння крадіжки з випробувальним терміном на 1 рік.

Інший телеграм-канал "Харків Life" повідомляє, що за кермом автомобіля знаходився не Іван Раїна, а його друг Дмитро Лисенко. У самого Раїни зараз немає прав, їх раніше відібрала поліція за пияцтво за кермом.

Як раніше повідомляв "Телеграф", на місці аварії на проспекті Науки пізніше відбулася ще одна ДТП. Дівчина хотіла втекти від поліцейських і наїхала на патрульного, внаслідок чого сама постраждала. Наразі і патрульний, і дівчина-водій перебувають у лікарні.