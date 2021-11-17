Укр

Под Харьковом женщину сбили сразу два поезда: подробности и фото

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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В сети пишут, что вторым поездом, под который попала жертва ДТП, стал киевский интерсити Новость обновлена 17 ноября 2021, 12:19
В сети пишут, что вторым поездом, под который попала жертва ДТП, стал киевский интерсити

Женщина попала под грузовой поезд, а после этого — еще и под пассажирский

Под Харьковом — в селе Огульцы Богодуховского района — 17 ноября женщину сбили сразу два поезда. Полученные травмы, увы, оказались несовместимы с жизнью.

По информации облуправления Нацполиции, трагедия произошла около 5:00 утра на железнодорожной станции "Пирогово". Грузовой поезд сбил женщину, которую отбросило под смежную колею, по которой летел навстречу еще один подвижной состав. 

Сначала женщину сбил грузовой поезд
Сначала женщину сбил грузовой поезд

В сети пишут, что вторым поездом оказался интерсити "Харьков-Киев", на котором видны следы крови и значительные повреждения (смотри фото выше). Впрочем, на сайте полиции данной информации нет.

На месте сейчас работают следователи, которые устанавливают личность погибшей и обстоятельства, при которых произошла трагедия.

Из-за ДТП некоторые поезда задерживаются:

  • №64 Киев — Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);
  • №141 Бахмут — Львов (5 часов 42 минуты);
  • №725 Харьков — Киев (3 часа 30 минут);
  • №18 Ужгород – Киев (3 часа 10 минут);
  • №8 Одесса — Харьков (2 часа);
  • №722 Киев — Харьков (40 минут).

Напомним, неподалеку от станции метро "Студенческая" в Харькове трамвай сбил молодую девушку, вследствие чего она в тяжелом состоянии попала в больницу.

Также "Телеграф" сообщал, что водитель под метадоном отвлекся на телефон и сбил двух детей в Харькове.

Теги:
#ДТП #Харьков #Укрзализныця #Поезд
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