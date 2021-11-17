Под Харьковом женщину сбили сразу два поезда: подробности и фото

Женщина попала под грузовой поезд, а после этого — еще и под пассажирский

Под Харьковом — в селе Огульцы Богодуховского района — 17 ноября женщину сбили сразу два поезда. Полученные травмы, увы, оказались несовместимы с жизнью.

По информации облуправления Нацполиции, трагедия произошла около 5:00 утра на железнодорожной станции "Пирогово". Грузовой поезд сбил женщину, которую отбросило под смежную колею, по которой летел навстречу еще один подвижной состав.

Сначала женщину сбил грузовой поезд

В сети пишут, что вторым поездом оказался интерсити "Харьков-Киев", на котором видны следы крови и значительные повреждения (смотри фото выше). Впрочем, на сайте полиции данной информации нет.

На месте сейчас работают следователи, которые устанавливают личность погибшей и обстоятельства, при которых произошла трагедия.

Из-за ДТП некоторые поезда задерживаются:

№64 Киев — Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);

№141 Бахмут — Львов (5 часов 42 минуты);

№725 Харьков — Киев (3 часа 30 минут);

№18 Ужгород – Киев (3 часа 10 минут);

№8 Одесса — Харьков (2 часа);

№722 Киев — Харьков (40 минут).

Напомним, неподалеку от станции метро "Студенческая" в Харькове трамвай сбил молодую девушку, вследствие чего она в тяжелом состоянии попала в больницу.

Также "Телеграф" сообщал, что водитель под метадоном отвлекся на телефон и сбил двух детей в Харькове.