Уды без мусора: в Харькове установили первый в Украине "Trash Killer" (фото, видео)

Место для установки выбрано специально, чтобы удобно было обслуживать конструкцию.

В Харькове на реке Уды, в которой местные экоактивисты ранее собрали более 100 тонн отходов с 2 км русла, установили специально разработанный уловитель мусора.

Об этом сообщил организатор экоакции "Чистые Уды" Артем Приходько.

Мусорный уловитель "Trash Killer" начали устанавливать еще 24 ноября, у него будет специальная понтонная цепь, чтобы собирать весь хлам, попавший в реку и направить его в мусороприемник.

Мусороуловитель сможет собирать и накапливать хлам из реки

Установили "Trash Killer" на Жихарской плотине, запуск запланирован на 26 ноября.

Чтобы установить уловитель, расчищали дно от ила и камней. К этому привлекли водолазов госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Водолазы ГСЧС расчищают дно реки

Разработали уловитель харьковские экоактивисты. Место установки выбрано неслучайно — в этом месте есть удобный подъезд к реке для того, чтобы вывозить собранный мусор. От трассы до уловителя — чуть более полукилометра.

Место установки мусороуловителя на карте

Стоимость проекта на моменте разработки оценили в 80-120 тысяч гривен. Длина реки на территории Украины — 127 километров, на ее берегах стоит Харьков и несколько сел. Она впадает в Северский Донец.

Ранее "Телеграф" писал, что в Британии выставили на продажу дом по очень низкой цене из-за того, что он завален мусором после предыдущих жильцов.