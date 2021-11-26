Укр

Уды без мусора: в Харькове установили первый в Украине "Trash Killer" (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Аналогов подобному мусороуловителю в Украине нет.
Аналогов подобному мусороуловителю в Украине нет.

Место для установки выбрано специально, чтобы удобно было обслуживать конструкцию.

В Харькове на реке Уды, в которой местные экоактивисты ранее собрали более 100 тонн отходов с 2 км русла, установили специально разработанный уловитель мусора. 

Об этом сообщил организатор экоакции "Чистые Уды" Артем Приходько. 

Мусорный уловитель "Trash Killer" начали устанавливать еще 24 ноября, у него будет специальная понтонная цепь, чтобы собирать весь хлам, попавший в реку и направить его в мусороприемник.  

Мусороуловитель сможет собирать и накапливать хлам из реки
Мусороуловитель сможет собирать и накапливать хлам из реки

Установили "Trash Killer" на Жихарской плотине, запуск запланирован на 26 ноября. 

Чтобы установить уловитель, расчищали дно от ила и камней. К этому привлекли водолазов госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

Водолазы ГСЧС расчищают дно реки
Водолазы ГСЧС расчищают дно реки

 Разработали уловитель харьковские экоактивисты. Место установки выбрано неслучайно — в этом месте есть удобный подъезд к реке для того, чтобы вывозить собранный мусор. От трассы до уловителя — чуть более полукилометра.

Место установки мусороуловителя на карте
Место установки мусороуловителя на карте

Стоимость проекта на моменте разработки оценили в 80-120 тысяч гривен. Длина реки на территории Украины — 127 километров, на ее берегах стоит Харьков и несколько сел. Она впадает в Северский Донец.

Ранее "Телеграф" писал, что в Британии выставили на продажу дом по очень низкой цене из-за того, что он завален мусором после предыдущих жильцов

Теги:
#Харьков #Мусор #Жихарь #Уды
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