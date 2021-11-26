Уди без сміття: у Харкові встановили перший в Україні "Trash Killer" (фото, відео)
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Місце для установки вибране спеціально, аби було зручно обслуговувати конструкцію.
У Харкові на річці Уди, де місцеві екоактивісти раніше зібрали понад 100 тонн відходів з 2 км русла, встановили спеціально розроблений уловлювач сміття.
Про це повідомив організатор екоакції "Чисті Уди" Артем Приходько.
Сміттєвий уловлювач "Trash Killer" почали встановлювати ще 24 листопада, у нього буде спеціальний понтонний ланцюг, щоб збирати весь мотлох, що потрапив у річку і направити його в сміттєприймач.
Встановили "Trash Killer" на Жихарській греблі, запуск запланований на 26 листопада.
Щоб встановити уловлювач, розчищали дно від мулу та каміння. До цього залучили водолазів держслужби з надзвичайних ситуацій.
Розробили уловлювач харківські екоактивісти. Місце встановлення вибрано невипадково — тут є зручний під’їзд до річки для того, щоб вивозити зібране сміття. Від траси до уловлювача — трохи більше пів кілометра.
Вартість проєкту на момент розробки оцінили у 80-120 тисяч гривень. Довжина річки на території України – 127 кілометрів, на її берегах стоїть Харків та кілька сіл. Вона впадає у Сіверський Донець.
Раніше "Телеграф" писав, що у Британії виставили на продаж будинок за дуже низькою ціною через те, що він завалений сміттям після попередніх мешканців.
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