Уди без сміття: у Харкові встановили перший в Україні "Trash Killer" (фото, відео)

Місце для установки вибране спеціально, аби було зручно обслуговувати конструкцію.

У Харкові на річці Уди, де місцеві екоактивісти раніше зібрали понад 100 тонн відходів з 2 км русла, встановили спеціально розроблений уловлювач сміття.

Про це повідомив організатор екоакції "Чисті Уди" Артем Приходько.

Сміттєвий уловлювач "Trash Killer" почали встановлювати ще 24 листопада, у нього буде спеціальний понтонний ланцюг, щоб збирати весь мотлох, що потрапив у річку і направити його в сміттєприймач.

Сміттєуловлювач зможе збирати і накопичувати мотлох з річки

Встановили "Trash Killer" на Жихарській греблі, запуск запланований на 26 листопада.

Щоб встановити уловлювач, розчищали дно від мулу та каміння. До цього залучили водолазів держслужби з надзвичайних ситуацій.

Водолази ДСНС розчищають дно річки

Розробили уловлювач харківські екоактивісти. Місце встановлення вибрано невипадково — тут є зручний під’їзд до річки для того, щоб вивозити зібране сміття. Від траси до уловлювача — трохи більше пів кілометра.

Місце встановлення сміттєуловлювача на карті

Вартість проєкту на момент розробки оцінили у 80-120 тисяч гривень. Довжина річки на території України – 127 кілометрів, на її берегах стоїть Харків та кілька сіл. Вона впадає у Сіверський Донець.

Раніше "Телеграф" писав, що у Британії виставили на продаж будинок за дуже низькою ціною через те, що він завалений сміттям після попередніх мешканців.