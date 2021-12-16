"Стреляю в упор за кулечки и двор": скандал в магазине из-за пакетов попал на видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 404
Стоимость пакетов в магазинах торговой сети — от 9 копеек.
Введение в Украине платы за одноразовые пластиковые пакеты "трубы" и "маечки" в супермаркетах и других местах торговли уже вызывает конфликты.
Видео одно из таких споров разместили региональные Телеграм-каналы Харькова.
Как сообщается, инцидент произошел в Основянском районе города в одном из супермаркетов сети "АТБ". Мужчина, совершавший покупки, не обратил внимание на объявление о стоимости пакетиков. В результате он взял дополнительные и был возмущен, когда на кассе начали их пробивать в чек. Решить ситуацию помогло то самое объявление — ему его показал охранник. Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Внимание! На видео — нецензурная лексика.
В комментариях к видео пользователи назвали "кугутом" и предположили, что он устроил скандал из жадности. Вызвала дискуссию также стоимость пакетов в "АТБ" (есть по 9 и по 12 копеек, — ред.)
Часть комментаторов решила ориентироваться на будущее и обсудила стирку пакетов ради экономии и их возможное подорожание.
Как ранее писал "Телеграф" пакеты сначала стали платными, а затем вообще будут выводиться из обихода. Разрешат их использовать только как первичную упаковку некоторых товаров.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-