"Стріляю впритул за кульки та двір": скандал у магазині через пакети потрапив на відео

Вартість пакетів у магазинах торгової мережі – від 9 копійок.

Введення в Україні плати за одноразові пластикові пакети "труби" та "маєчки" у супермаркетах та інших місцях торгівлі вже викликає конфлікти.

Відео одне з таких суперечок розмістили регіональні телеграм-канали Харкова.

Як повідомляється, інцидент стався в Основ’янському районі міста в одному із супермаркетів мережі "АТБ". Покупець, не звернув увагу на оголошення про вартість пакетиків. В результаті він взяв додаткові та був обурений, коли на касі почали їх пробивати у чек. Вирішити ситуацію допомогло саме оголошення — йому його показав охоронець. Наголошується, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

Увага! На відео – нецензурна лексика.

У коментарях до відео користувачі назвали "кугутом" і припустили, що він влаштував скандал із жадібності. Викликала дискусію також вартість пакетів в "АТБ" (є по 9 та по 12 копійок, — ред.)

Частина коментаторів вирішила орієнтуватися на майбутнє та обговорила прання пакетів задля економії та їхнє можливе подорожчання.

Як раніше писав "Телеграф" пакети спочатку стали платними, а потім взагалі виводитимуться з ужитку. Дозволять їх використовувати лише як первинну упаковку деяких товарів.