Школьница-живодерка из-под Харькова записала "извинения", но полиция все равно открыла дело

Текст извинений девушка не смогла произнести без ошибок

Избившая кота школьница из Харьковской области Анастасия Рудная после негативной реакции общественности на издевательства над животным записала видео с извинениями, в котором якобы раскаялась. Примечателен тот факт, что девятиклассница даже не смогла нормально прочесть подготовленный для нее текст.

Соответствующее видео появилось на странице девочки в Instagram.

В своем обращении девочка показала лишь половину лица. Вероятно, что причиной этого послужило то, что извинения читались с листка, а текст обращения девочка не смогла произнести без запинок.

"Здравствуйте! Хочу обратиться ко всем людям. Хочу попросить прощение за скоенное. Я осознала свой поступок, сама себя за это ненавижу. Я расскаливаюсь искренне. Я не знаю, что тогда на меня напало. Клянусь, что такого больше не повторится. Мне очень стыдно за себя, простите еще раз", — заявила девушка в видео на своей странице в Instagram.

Анастасия Рудная играла в футбол котом - полиция взялась за дело, ей грозит 8 лет тюрьмы

К слову, пользователей сети извинения школьницы за издевательство над котенком не впечатлили. Люди пишут, что девочка просто боится последствий, потому и извинилась. Граждане по-прежнему призывают полицию отреагировать на инцидент и привлечь малолетнюю живодерку к ответственности.

Стоит отметить, что полиция Харьковской области на произошедшее все-таки отреагировала и открыла дело по признакам ч.3 ст. 299 "Жестокое обращение с животными" Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Полиция открыла дело по факту жестокого обращения с животным

Анастасия Рудная играла в футбол котом - полиция взялась за дело, ей грозит 8 лет тюрьмы

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Полтавской области 56-летний мужчина может попасть за решетку из-за жестокого обращения с собакой. Мучитель пытался "проучить" питомца за якобы убийство домашней птицы.