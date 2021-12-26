Школьница-живодерка из-под Харькова записала "извинения", но полиция все равно открыла дело
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Текст извинений девушка не смогла произнести без ошибок
Избившая кота школьница из Харьковской области Анастасия Рудная после негативной реакции общественности на издевательства над животным записала видео с извинениями, в котором якобы раскаялась. Примечателен тот факт, что девятиклассница даже не смогла нормально прочесть подготовленный для нее текст.
Соответствующее видео появилось на странице девочки в Instagram.
В своем обращении девочка показала лишь половину лица. Вероятно, что причиной этого послужило то, что извинения читались с листка, а текст обращения девочка не смогла произнести без запинок.
"Здравствуйте! Хочу обратиться ко всем людям. Хочу попросить прощение за скоенное. Я осознала свой поступок, сама себя за это ненавижу. Я расскаливаюсь искренне. Я не знаю, что тогда на меня напало. Клянусь, что такого больше не повторится. Мне очень стыдно за себя, простите еще раз", — заявила девушка в видео на своей странице в Instagram.
К слову, пользователей сети извинения школьницы за издевательство над котенком не впечатлили. Люди пишут, что девочка просто боится последствий, потому и извинилась. Граждане по-прежнему призывают полицию отреагировать на инцидент и привлечь малолетнюю живодерку к ответственности.
Стоит отметить, что полиция Харьковской области на произошедшее все-таки отреагировала и открыла дело по признакам ч.3 ст. 299 "Жестокое обращение с животными" Уголовного Кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Полтавской области 56-летний мужчина может попасть за решетку из-за жестокого обращения с собакой. Мучитель пытался "проучить" питомца за якобы убийство домашней птицы.
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