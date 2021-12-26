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Школярка-живодерка з-під Харкова записала "вибачення", але поліція все одно відкрила справу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Школярку з селища Печеніги притягнуть до відповідальності за побиття кота Новина оновлена 26 грудня 2021, 12:39
Школярку з селища Печеніги притягнуть до відповідальності за побиття кота

Текст вибачень дівчина не змогла вимовити без помилок

Школярка з Харківської області Анастасія Рудна, яка жорстоко побила кота, після негативної реакції громадськості на знущання над твариною записала відео з вибаченнями, в якому нібито покаялася. Примітним є той факт, що дев’ятикласниця навіть не змогла нормально прочитати підготовлений для неї текст.

Відповідне відео з’явилося на сторінці дівчинки в Instagram.

У своєму зверненні дівчинка показала лише половину обличчя. Ймовірно, причиною цього стало те, що вибачення читалися з листка, а текст звернення дівчинка не змогла вимовити без запинок.

"Здрастуйте! Хочу звернутися до всіх людей. Хочу попросити вибачення за скоєне. Я усвідомила свій вчинок, сама себе за це ненавиджу. Я розкалююсь щиро. Я не знаю, що тоді на мене напало. Клянусь, що такого більше не повториться. Мені дуже соромно за себе, вибачте ще раз", — заявила дівчина у відео на своїй сторінці в Instagram.

Анастасія Рудна грала у футбол котом — поліція взялася за справу, їй загрожує 8 років ув’язнення

До речі, користувачів мережі вибачення школярки за знущання з кошеняти не вразили. Люди пишуть, що дівчинка просто боїться наслідків, тому вибачилася. Громадяни, як і раніше, закликають поліцію відреагувати на інцидент і притягнути малолітню живодерку до відповідальності.

Варто зазначити, що поліція Харківської області на те, що сталося, таки відреагувала та відкрила справу за ознаками ч. 3 ст. 299 "Жорстоке поводження з тваринами" Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Поліція відкрила справу за фактом жорстокого поводження з твариною
Поліція відкрила справу за фактом жорстокого поводження з твариною
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Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Полтавщині 56-річний чоловік може потрапити за ґрати через жорстоке поводження з собакою. Мучитель намагався "провчити" вихованця за нібито вбивство свійської птиці.

Теги:
#Харківська область #Поліція #Школярка #Жорстоке поводження з тваринами
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