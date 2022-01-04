Обрушение здания в Харькове: опубликовано видео с моментом ЧП

В четырехэтажном здании ранее располагались офисы.

В Харькове возле промздания на проспекте Гагарина, 20 в Основянском районе, часть которого обрушилась во вторник, разрешений строить что-либо не было.

Об этом рассказал директор департамента по связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Он отметил, что собственники упавшего здания и арендаторы земельного участка рисковали и строили самовольно. Тем временем в сеть попала переписка людей, которые работают в соседних подъездах здания. Люди беспокоятся, не будет ли дальнейшего обрушения, сообщают о трещинах на стенах и отсутствии отопления.

Прокуратура опубликовала видео, как именно здание рухнуло. С момента начала осыпания породы внизу до полного обрушения прошло менее 10 секунд.

Почти у стен здания бывшего завода "Авторучка" ведется строительство — именно с ним связывают обрушение. Эта часть здания готовилась под снос, сообщили в полиции. По факту обрушения правоохранители открыли дело и начали расследование. Одной из особенностей здания является его расположение возле станции метро, центрального авто и пригородного железнодорожного вокзалов.

"Телеграф" ранее сообщал про пожар и обрушение здания в Ялте из-за неудачного курения в доме.