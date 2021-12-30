В Ялте женщина неудачно закурила на кухне: весь дом загорелся и частично рухнул (фото, видео)

Предварительной причиной пожара называют утечку газа.

В оккупированном Крыму женщина неудачно покурила в квартире, из-за чего загорелся целый дом.

Об этом информирует Mash.

Происшествие произошло в городе Ялта на улице Таврической, 23. Вследствие пожара пострадала сама женщина и ее девятимесячного ребенок.

Всего из дома пожарные эвакуировали около 20 человек. В квартире пострадавшей проживал еще один трехлетний ребенок, с ним все в порядке.

"Здание на Таврической, 23 можно назвать домом с натяжкой: этому бараку больше полувека, этажи деревянные и обшитые дранкой", — сказано в сообщении.

Учитывая это неудивительно, что огонь быстро распространился по всему дому. Из-за пожара часть постройки обвалилась.

Согласно предварительной информации, причиной пожара стала утечка газа, который привел к взрыву, когда женщина зажгла огонь.

Пожар в Ялте

Очевидно, что жильцы в скором времени не смогут вернуться в свои квартиры. Их временно разместят в ближайшем лагере, санатории и гостинице.

Как сообщалось ранее, серьезный пожар накануне произошел в одной из "ковидных" больниц в Ивано-Франковской области из-за чего на месте погибли три человека. Еще одна женщина скончалась в реанимации.

Установлено, что причиной пожара стал человеческий фактор. Один из сотрудников больницы зажег заупокойную свечу после смерти одного из пациентов. Однако он не учел, что в отделении работало пять концентраторов, которые перенасытили воздух кислородом.