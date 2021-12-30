Жертв стало больше: на Прикарпатье заупокойная свеча унесла жизнь молодого медика

Коллеги погибшей говорят, что шансов выжить из-за ожогов всего тела у нее практически не было

Жертв трагедии на Прикарпатье, где в результате пожара из-за зажженной в ковидном отделении заупокойной свечи нашли тела трех пациентов Косовской больницы Ивано-Франковской области, стало больше. Увы, коллегам не удалось спасти женщину-медика, которая работала в том же отделении.

По информации местного издания "Галка", которое ссылается на управление гражданской защиты ОГА Ивано-Франковщины, женщине было всего 36 лет. В результате пожара у нее было обожжено 90% кожи, и изначально сообщалось о том, что шансов выжить практически не было. Однако медики до последнего боролись за ее жизнь, подключили к ИВЛ, но попытки оказались тщетными.

Сейчас в больницах остается еще три человека, двое из которых — медики. У 58-летней сотрудницы обожжено 60% тела, она также находится в тяжелом состоянии, и не исключено, что ее перевезут на лечение в Киев. Второй медик пострадал чуть меньше: у него 20% ожогов, и состояние оценивают как стабильное.

Напомним, что трагедия произошла вечером 28 декабря. "Телеграф" публиковал видео, на котором видны последствия стихии: сгоревшие палаты и выбитые стекла. По словам очевидца, один из врачей получил ожоги дыхательных путей, но, невзирая на это, сумел вынести своего пациента на свежий воздух.