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Жертв стало більше: на Прикарпатті заупокійна свічка забрала життя молодого медика

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Те, що залишилося від ковід-відділення Косівської лікарні Новина оновлена 30 грудня 2021, 09:43
Те, що залишилося від ковід-відділення Косівської лікарні

Колеги загиблої кажуть, що шансів вижити через опіки всього тіла у неї практично не було

Жертв трагедії на Прикарпатті, де внаслідок пожежі через запалену у ковідному відділенні заупокійну свічку знайшли тіла трьох пацієнтів Косівської лікарні Івано-Франківської області, побільшало. На жаль, колегам не вдалося врятувати жінку-медика, яка працювала у тому самому відділенні.

За інформацією місцевого видання "Галка", яке посилається на управління цивільного захисту ОДА Івано-Франківщини, жінці було лише 36 років. Внаслідок пожежі у неї було обпалено 90% шкіри, і з самого початку повідомлялося про те, що шансів вижити практично не було. Проте медики до останнього виборювали її життя, підключили до ШВЛ, але спроби виявилися марними.

Зараз у лікарнях залишається ще троє людей, двоє з яких — медики. 58-річна співробітниця обпалила 60% тіла, вона також перебуває у важкому стані, і не виключено, що її перевезуть на лікування до Києва. Другий медик постраждав трохи менше: у нього 20% опіків, і стан оцінюють як стабільний.

Нагадаємо, що трагедія сталася увечері 28 грудня. "Телеграф" публікував відео, на якому видно наслідки стихії: згорілі палати та вибите скло. За словами очевидця, один із лікарів отримав опіки дихальних шляхів, але, незважаючи на це, зумів винести свого пацієнта на свіже повітря.

Теги:
#Пожежа #Лікарня #Івано-Франківська область #Ковідное відділення
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