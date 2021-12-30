У Ялті жінка невдало закурила на кухні: весь будинок загорівся і частково обвалився (фото, відео)
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Попередньою причиною пожежі називають витік газу.
В окупованому Криму жінка невдало покурила у квартирі, через що спалахнув цілий будинок.
Про це інформує Mash.
Пригода сталася у місті Ялта на вулиці Таврійській, 23. Внаслідок пожежі постраждала сама жінка та її дев’ятимісячна дитина.
Загалом із будинку пожежники евакуювали близько 20 людей. У квартирі потерпілої проживала ще одна трирічна дитина, з нею все гаразд.
"Будинок на Таврійській, 23 можна назвати будинком з натяжкою: цьому бараку більше півстоліття, поверхи дерев’яні та обшиті дранкою", — сказано в повідомленні.
З огляду на це не дивно, що вогонь швидко поширився по всьому будинку. Через пожежу частина будівлі обвалилася.
Згідно з попередньою інформацією, причиною пожежі став витік газу, який призвів до вибуху, коли жінка запалила вогонь.
Очевидно, що мешканці незабаром не зможуть повернутися до своїх квартир. Їх тимчасово розмістять у найближчому таборі, санаторії та готелі.
Як повідомлялося раніше, серйозна пожежа напередодні сталася в одній із "ковідних" лікарень в Івано-Франківській області, через що на місці загинули троє людей. Ще одна жінка померла в реанімації.
Виявлено, що причиною пожежі став людський фактор. Один зі співробітників лікарні запалив заупокійну свічку після смерті одного з пацієнтів. Однак він не врахував, що у відділенні працювало п’ять концентраторів, які перенаситили повітря киснем.
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