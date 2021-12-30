У Ялті жінка невдало закурила на кухні: весь будинок загорівся і частково обвалився (фото, відео)

Попередньою причиною пожежі називають витік газу.

В окупованому Криму жінка невдало покурила у квартирі, через що спалахнув цілий будинок.

Про це інформує Mash.

Пригода сталася у місті Ялта на вулиці Таврійській, 23. Внаслідок пожежі постраждала сама жінка та її дев’ятимісячна дитина.

Загалом із будинку пожежники евакуювали близько 20 людей. У квартирі потерпілої проживала ще одна трирічна дитина, з нею все гаразд.

"Будинок на Таврійській, 23 можна назвати будинком з натяжкою: цьому бараку більше півстоліття, поверхи дерев’яні та обшиті дранкою", — сказано в повідомленні.

З огляду на це не дивно, що вогонь швидко поширився по всьому будинку. Через пожежу частина будівлі обвалилася.

Згідно з попередньою інформацією, причиною пожежі став витік газу, який призвів до вибуху, коли жінка запалила вогонь.

Пожежа у Ялті

Очевидно, що мешканці незабаром не зможуть повернутися до своїх квартир. Їх тимчасово розмістять у найближчому таборі, санаторії та готелі.

Як повідомлялося раніше, серйозна пожежа напередодні сталася в одній із "ковідних" лікарень в Івано-Франківській області, через що на місці загинули троє людей. Ще одна жінка померла в реанімації.

Виявлено, що причиною пожежі став людський фактор. Один зі співробітників лікарні запалив заупокійну свічку після смерті одного з пацієнтів. Однак він не врахував, що у відділенні працювало п’ять концентраторів, які перенаситили повітря киснем.