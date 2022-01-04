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Обвал будівлі в Харкові: опубліковано відео з моментом НП

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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У сусідніх частинах будівлі продовжують працювати люди Новина оновлена 04 січня 2022, 19:36
У сусідніх частинах будівлі продовжують працювати люди

У чотириповерховому будинку раніше розташовувалися офіси.

У Харкові біля промбудівлі на проспекті Гагаріна, 20 у Основ’янському районі, частина якого обвалилася у вівторок, дозволів будувати щось не було.

Про це розповів директор департаменту зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Він зазначив, що власники будівлі, що впала, і орендарі земельної ділянки ризикували і будували самовільно. Тим часом до мережі потрапило листування людей, які працюють у сусідніх під’їздах будівлі. Люди турбуються, чи не буде подальшого обвалення, повідомляють про тріщини на стінах та відсутність опалення.

Прокуратура опублікувала відео, як саме будівля впала. З моменту початку обсипання породи унизу до повного обвалення пройшло менше 10 секунд.

Майже біля стін будівлі колишнього заводу "Авторучка" ведеться будівництво – саме з ним пов’язують обвалення. Ця частина будівлі готувалася під знесення, повідомили у поліції. За фактом обвалення правоохоронці відкрили справу та розпочали розслідування. Однією з особливостей будівлі є її розташування біля станції метро, центрального авто та залізничного приміського вокзалів.

"Телеграф" раніше повідомляв про пожежу та обвалення будівлі в Ялті через невдале куріння в будинку.

Теги:
#Харків #Будівля #Обвалення
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