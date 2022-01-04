Обвал будівлі в Харкові: опубліковано відео з моментом НП

У чотириповерховому будинку раніше розташовувалися офіси.

У Харкові біля промбудівлі на проспекті Гагаріна, 20 у Основ’янському районі, частина якого обвалилася у вівторок, дозволів будувати щось не було.

Про це розповів директор департаменту зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Він зазначив, що власники будівлі, що впала, і орендарі земельної ділянки ризикували і будували самовільно. Тим часом до мережі потрапило листування людей, які працюють у сусідніх під’їздах будівлі. Люди турбуються, чи не буде подальшого обвалення, повідомляють про тріщини на стінах та відсутність опалення.

Прокуратура опублікувала відео, як саме будівля впала. З моменту початку обсипання породи унизу до повного обвалення пройшло менше 10 секунд.

Майже біля стін будівлі колишнього заводу "Авторучка" ведеться будівництво – саме з ним пов’язують обвалення. Ця частина будівлі готувалася під знесення, повідомили у поліції. За фактом обвалення правоохоронці відкрили справу та розпочали розслідування. Однією з особливостей будівлі є її розташування біля станції метро, центрального авто та залізничного приміського вокзалів.

"Телеграф" раніше повідомляв про пожежу та обвалення будівлі в Ялті через невдале куріння в будинку.