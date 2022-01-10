Стояли рядом с трупом в ожидании поезда: появилось видео со станции метро в Харькове
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Украинцы возмущены, почему тело не забирали так долго, и выдвинули свои версии
В сеть выложили видео со станции метро "Имени А. С. Масельского" в Харькове, где в 6:50 утра на скамье скончался пассажир. Очевидцы сетовали, что тело после приезда медиков и полиции не забрали — умершего накрыли пленкой и оставили на той самой скамье на несколько часов.
Судя по видеозаписям, опубликованным местными Телеграмм-каналами, движение поездов не прекращали, место трагедии не оградили, а пассажиры ходили близ умершего и стояли рядом в ожидании поездов. Впрочем, рядом также дежурили и сотрудники метрополитена.
В сети многие соболезнуют 41-летнему мужчине, которому стало плохо в вагоне метро, и предполагают наличие проблем с сердцем. Впрочем, точную причину смерти покажет только вскрытие.
Многие харьковчане возмущены: почему тело не забирали так долго, если личность мужчины опознали сразу? Некоторые предполагают, что в городе не оказалось бесплатного транспорта для перевозки покойного в морг — дескать, эта услуга в большинстве случаев является платной.
Напомним, в Киеве пьяный мужчина с бутылкой пива недавно слез на пути, по которым ходят поезда, в результате чего работа метрополитена была парализована.
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