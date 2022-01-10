Укр

Стояли рядом с трупом в ожидании поезда: появилось видео со станции метро в Харькове

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Трагедия случилась на оживленной станции метро "Имени А. С. Масельского" Новость обновлена 10 января 2022, 14:55
Трагедия случилась на оживленной станции метро "Имени А. С. Масельского"

Украинцы возмущены, почему тело не забирали так долго, и выдвинули свои версии

В сеть выложили видео со станции метро "Имени А. С. Масельского" в Харькове, где в 6:50 утра на скамье скончался пассажир. Очевидцы сетовали, что тело после приезда медиков и полиции не забрали — умершего накрыли пленкой и оставили на той самой скамье на несколько часов.

Судя по видеозаписям, опубликованным местными Телеграмм-каналами, движение поездов не прекращали, место трагедии не оградили, а пассажиры ходили близ умершего и стояли рядом в ожидании поездов. Впрочем, рядом также дежурили и сотрудники метрополитена.

В Харькове в метро умер мужчина
На Массельского умер пассажир метро

В сети многие соболезнуют 41-летнему мужчине, которому стало плохо в вагоне метро, и предполагают наличие проблем с сердцем. Впрочем, точную причину смерти покажет только вскрытие.

Многие харьковчане возмущены: почему тело не забирали так долго, если личность мужчины опознали сразу? Некоторые предполагают, что в городе не оказалось бесплатного транспорта для перевозки покойного в морг — дескать, эта услуга в большинстве случаев является платной.

В сети нашли объяснение тому, почему не забирали тело так долго
В сети нашли объяснение тому, почему не забирали тело так долго
Реакция украинцев
Реакция украинцев
Некоторые люди боятся подобной смерти
Некоторые люди боятся подобной смерти

Напомним, в Киеве пьяный мужчина с бутылкой пива недавно слез на пути, по которым ходят поезда, в результате чего работа метрополитена была парализована.

Теги:
#Харьков #Метро #Гибель #Труп #Видеофакт
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