В харьковском метро умер молодой мужчина: тело оставили лежать в подземке (фото)
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41-летний пассажир подземки скончался на скамье, где и остался лежать даже после прибытия медиков и копов
В Харькове, который продолжает удивлять резонансными ДТП, на станции метро "Имени А. С. Масельского" скончался молодой мужчина, которому стало плохо в вагоне поезда.
Об этом сообщили очевидцы, которых цитирует местный Телеграмм-канал "ВЕХА".
Харьковчане говорят, что мужчине стало плохо в поезде — его вывели из вагона на станцию, где вызвали скорую. Однако медиков пассажир не дождался: скончался на скамье, после чего тело накрыли, и оно якобы пролежало так несколько часов.
На месте на момент выхода новости работает полиция. Уже известно, что умершему был 41 год, его личность установлена, а причину смерти определят судмедэксперты.
Трагедии и ЧП в харьковском метро — не редкость. Недавно на станции "Армейская" маленький котенок попал на рельсы, а самостоятельно выбраться оттуда не смог. Говорят, он бегал меж движущихся поездов целый день.
Тем временем в столичном метро пьяный мужчина с бутылкой пива недавно слез на пути, по которым ходят поезда, в результате чего работа метрополитена была парализована.
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