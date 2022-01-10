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У харківському метро помер молодий чоловік: тіло залишили лежати у підземці (фото)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Трагедія сталася на станції метро "Імені А. С. Масельського" Новина оновлена 10 січня 2022, 11:48
Трагедія сталася на станції метро "Імені А. С. Масельського"

41-річний пасажир підземки помер на лаві, де й залишився лежати навіть після прибуття медиків та копів

У Харкові, який продовжує дивувати резонансними ДТП, на станції метро "Імені А. С. Масельського" помер молодий чоловік, якому стало погано у вагоні поїзда.

Про це повідомили очевидці, яких цитує місцевий телеграм-канал "ВЕХА".

Харків’яни кажуть, що чоловікові стало погано у поїзді, його вивели з вагона на станцію, де викликали швидку. Проте медиків пасажир не дочекався: помер на лаві, після чого тіло накрили, і воно нібито пролежало кілька годин.

Тіло чоловіка пролежало на лаві кілька годин, нарікають пасажири у мережі
Тіло чоловіка пролежало на лаві кілька годин, нарікають пасажири у мережі

На місці на час виходу новини працює поліція. Вже відомо, що померлому був 41 рік, його особу встановлено, а причину смерті визначать судмедексперти.

Трагедії та НП у харківському метро — не рідкість. Нещодавно на станції "Армійська" маленьке кошеня потрапило на рейки, а самостійно вибратися звідти не змогло. Кажуть, тваринка бігала між рухомих поїздів цілий день.

Тим часом у столичному метро п’яний чоловік із пляшкою пива нещодавно сліз на колії, якими ходять потяги, внаслідок чого роботу метрополітену було паралізовано.

Теги:
#Харків #Поліція #Метро #Смерть
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