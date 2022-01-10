Стояли поряд з трупом, чекаючи на потяг: з’явилося відео зі станції метро в Харкові

Українці обурені, чому тіло не забирали так довго, і висунули свої версії

У мережу виклали відео зі станції метро "Імені А. С. Масельського" у Харкові, де о 6:50 ранку на лаві помер пасажир. Очевидці нарікали, що тіло після приїзду медиків та поліції не забрали — померлого накрили плівкою і залишили на тій самій лаві на кілька годин.

Судячи з відеозаписів, опублікованих місцевими Телеграм-каналами, рух поїздів не припиняли, місце трагедії не убезпечили, а пасажири ходили поблизу померлого і стояли поряд в очікуванні поїздів. Втім, поряд також чергували і працівники метрополітену.

У Харкові в метро помер чоловік

На Массельського помер пасажир метро

У мережі багато хто співчуває 41-річному чоловікові, якому стало погано у вагоні метро, і припускають наявність проблем із серцем. Втім, точну причину смерті покаже лише розтин.

Чимало харків’ян обурені: чому тіло не забирали так довго, якщо особистість чоловіка впізнали одразу? Дехто припускає, що в місті не виявилося безкоштовного транспорту для перевезення покійного в морг — мовляв, ця послуга здебільшого є платною.

У мережі знайшли пояснення тому, чому не забирали тіло так довго

Реакція українців

Деякі люди бояться подібної смерті

Нагадаємо, у Києві п’яний чоловік із пляшкою пива нещодавно вліз на колії, якими ходять потяги, внаслідок чого роботу метрополітену було паралізовано.