Стояли поряд з трупом, чекаючи на потяг: з’явилося відео зі станції метро в Харкові
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Українці обурені, чому тіло не забирали так довго, і висунули свої версії
У мережу виклали відео зі станції метро "Імені А. С. Масельського" у Харкові, де о 6:50 ранку на лаві помер пасажир. Очевидці нарікали, що тіло після приїзду медиків та поліції не забрали — померлого накрили плівкою і залишили на тій самій лаві на кілька годин.
Судячи з відеозаписів, опублікованих місцевими Телеграм-каналами, рух поїздів не припиняли, місце трагедії не убезпечили, а пасажири ходили поблизу померлого і стояли поряд в очікуванні поїздів. Втім, поряд також чергували і працівники метрополітену.
У мережі багато хто співчуває 41-річному чоловікові, якому стало погано у вагоні метро, і припускають наявність проблем із серцем. Втім, точну причину смерті покаже лише розтин.
Чимало харків’ян обурені: чому тіло не забирали так довго, якщо особистість чоловіка впізнали одразу? Дехто припускає, що в місті не виявилося безкоштовного транспорту для перевезення покійного в морг — мовляв, ця послуга здебільшого є платною.
Нагадаємо, у Києві п’яний чоловік із пляшкою пива нещодавно вліз на колії, якими ходять потяги, внаслідок чого роботу метрополітену було паралізовано.
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