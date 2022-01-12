В Харькове объявился живодер: пострадало больше десятка питомцев (фото 18+)
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Неизвестный жестоко расправляется с домашними животными
В Основнянском районе Харькова массово погибают коты и собаки. Причина смерти не естественна — они умирают от руки неизвестного живодера.
Информацию о происходящем распространили местные Telegram-паблики "ТРУХА Харьков" и "Харьков Life | Cобытия и новости".
Известно, что в основном убийства происходят рядом с троллейбусным кругом, что проходит рядом с ж/д станцией "Основа".
Тельца животных находят буквально выпотрошены — изувер расправляется с ними с особой жестокостью. Жители района бьют тревогу: из 17 котов, живущих неподалеку полицейского участка, осталось всего трое.
10 января также была обнаружена убитая собака. Перед смертью её, вероятней всего, волочили или подвязывали, ведь у нее так и остались связанными задние лапы.
В сети есть откровенные фото и видео, но из этических соображений мы не публикуем их на сайте. При желании с ними можно ознакомиться в нашем Telegram-канале "Telegraf Black" (строго 18+, впечатлительным лучше не смотреть).
Сообщается, что трупы питомцев находят буквально каждый день. По итогу харьковчане обратились за помощью к полицейским, надеясь привлечь живодера к ответственности. Ведутся поиски преступника.
Напомним, что подобные происшествия не так давно фиксировались и в Днепре. Там изверг оставлял трупы животных неподалеку общеобразовательной школы, из-за чего убитых котов и собак часто находили впечатлительные дети.
Также "Телеграф" рассказывал о девочке-подростке из Харьковской области, которая решила использовать кота для "игры в футбол". Впрочем, совсем скоро ей пришлось записывать извинения, ведь на ее действия обратила внимание полиция.
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