У Харкові з’явився живодер: постраждало понад десятеро домашніх улюбленців (фото 18+)

Невідомий жорстоко розправляється із домашніми тваринами

В Основнянському районі Харкова масово гинуть коти та собаки. Причина смерті не природна — вони помирають від руки невідомого живодера.

Інформацію про те, що відбувається, поширили місцеві Telegram-канали "ТРУХА Харків" та "Харків Life | Події та новини".

Відомо, що в основному вбивства фіксують поряд із тролейбусним колом, яке проходить поряд із залізничною станцією "Основа".

Місцевість, де орудує живодер

Тільця тварин знаходять буквально випатраними — бузувір розправляється з ними із особливою жорстокістю. Жителі району б’ють на сполох: із 17 котів, які живуть неподалік поліцейської дільниці, залишилося всього троє.

10 січня також було знайдено вбитого собаку. Перед смертю його, найімовірніше, тягали або підв’язували, адже в нього так і залишилися зв"язаними задні лапи.

Загинуло вже чимало тварин

У мережі є відверті фото та відео, але з етичних міркувань ми не публікуємо їх на сайті. За бажання з ними можна ознайомитись у нашому Telegram-каналі "Telegraf Black" (суворо 18+, вразливим краще не дивитися).

Повідомляється, що трупи домашніх улюбленців знаходять буквально щодня. Зрештою харків’яни звернулися за допомогою до поліцейських, сподіваючись притягти живодера до відповідальності. Ведуться пошуки злочинця.

Нагадаємо, що подібні події нещодавно фіксувалися і в Дніпрі. Там нелюд залишав трупи тварин неподалік загальноосвітньої школи, через що вбитих котів і собак часто знаходили вразливі діти.

Також "Телеграф" розповідав про дівчинку-підлітка з Харківської області, яка вирішила використати кота для "гри у футбол". Втім, незабаром їй довелося записувати вибачення, адже на її дії звернула увагу поліція.