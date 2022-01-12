В харьковском метрополитене обвалился потолок, вход на станцию перекрыли (фото)

Место обрушения огородили красной лентой

В харьковской подземке обвалился потолок. Большой кусок цементной штукатурки упал прямо у входа в метро.

Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент произошел в переходе на станции "Площадь Конституции" в среду, 12 января.

Также в местных Telegram-каналах харьковчане обнародовали несколько фотографий обвала, отметив, что территория, где упал потолок сейчас перекрыта ограждающей лентой. Вход на станцию сейчас происходит через другую дверь, где раньше был выход.

Обвал потолка в метро в Харькове

Местные жители зафиксировали обвал бетонного перекрытия на фото

Вход на станцию перекрыли красной лентой

Отметим, что информация о пострадавших в результате обвала бетонного перекрытия потолка на станции метрополитена пока остается неизвестной.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в харьковском метро внезапно умер молодой человек, которому стало плохо в вагоне поезда. Другие пассажиры вывели его на станцию, где посадили на скамейку и вызвали скорую, которую мужчина, к сожалению, уже не дождался.

Также напомним, как в столичном метрополитене нетрезвый мужчина заблокировал движение поездов. С бутылкой алкогольного напитка он слез на рельсы и стоял там, парализуя движение одной из веток метро в течение получаса. Инцидент попал на видео.