В харьковском метрополитене обвалился потолок, вход на станцию перекрыли (фото)
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Место обрушения огородили красной лентой
В харьковской подземке обвалился потолок. Большой кусок цементной штукатурки упал прямо у входа в метро.
Как сообщают пользователи соцсетей, инцидент произошел в переходе на станции "Площадь Конституции" в среду, 12 января.
Также в местных Telegram-каналах харьковчане обнародовали несколько фотографий обвала, отметив, что территория, где упал потолок сейчас перекрыта ограждающей лентой. Вход на станцию сейчас происходит через другую дверь, где раньше был выход.
Отметим, что информация о пострадавших в результате обвала бетонного перекрытия потолка на станции метрополитена пока остается неизвестной.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в харьковском метро внезапно умер молодой человек, которому стало плохо в вагоне поезда. Другие пассажиры вывели его на станцию, где посадили на скамейку и вызвали скорую, которую мужчина, к сожалению, уже не дождался.
Также напомним, как в столичном метрополитене нетрезвый мужчина заблокировал движение поездов. С бутылкой алкогольного напитка он слез на рельсы и стоял там, парализуя движение одной из веток метро в течение получаса. Инцидент попал на видео.
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