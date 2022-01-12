У харківському метрополітені обвалилася стеля, вхід на станцію перекрили (фото)

Місце обвалу огородили червоною стрічкою

У харківській підземці обвалилася стеля. Великий шмат цементової штукатурки впав прямо біля входу в метро.

Як повідомляють користувачі соцмереж, інцидент трапився в переході на станції "Майдан Конституції" у середу, 12 січня.

Також у місцевих Telegram-каналах харків'яни оприлюднили кілька фотографій обвалу, зазначивши, що територія, де впала стеля зараз перекрита огороджувальною стрічкою. Вхід на станцію наразі відбувається через інші двері, де раніше був вихід.

Обвал стелі у метро в Харкові

Місцеві жителі зафіксували обвал бетонного перекриття на фото

Вхід на станцію перекрили червоною стрічкою

Відзначимо, що інформація щодо потерпілих в результаті обвалу бетонного перекриття стелі на станції метрополітену поки що залишається невідомою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у харківському метро раптово помер молодий чоловік, якому стало зле у вагоні потягу. Інші пасажири вивели його на станцію, де посадили на лавку та викликали "швидку, яку чоловік, на жаль, вже не дочекався.

Також нагадаємо, як у столичному метрополітені нетверезий чоловік заблокував рух поїздів. Із пляшкою алкогольного напою він зліз на колії та стояв там, паралізуючи рух однієї з гілок метро впродовж пів години. Інцидент потрапив на відео.