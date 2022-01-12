У харківському метрополітені обвалилася стеля, вхід на станцію перекрили (фото)
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Місце обвалу огородили червоною стрічкою
У харківській підземці обвалилася стеля. Великий шмат цементової штукатурки впав прямо біля входу в метро.
Як повідомляють користувачі соцмереж, інцидент трапився в переході на станції "Майдан Конституції" у середу, 12 січня.
Також у місцевих Telegram-каналах харків'яни оприлюднили кілька фотографій обвалу, зазначивши, що територія, де впала стеля зараз перекрита огороджувальною стрічкою. Вхід на станцію наразі відбувається через інші двері, де раніше був вихід.
Відзначимо, що інформація щодо потерпілих в результаті обвалу бетонного перекриття стелі на станції метрополітену поки що залишається невідомою.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як у харківському метро раптово помер молодий чоловік, якому стало зле у вагоні потягу. Інші пасажири вивели його на станцію, де посадили на лавку та викликали "швидку, яку чоловік, на жаль, вже не дочекався.
Також нагадаємо, як у столичному метрополітені нетверезий чоловік заблокував рух поїздів. Із пляшкою алкогольного напою він зліз на колії та стояв там, паралізуючи рух однієї з гілок метро впродовж пів години. Інцидент потрапив на відео.
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