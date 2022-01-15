Укр

В харьковском метро умер мужчина: пассажиры пытались ему помочь (фото, видео 18+)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
215
Тело вынесли на станцию метро "Проспект Гагарина" Новость обновлена 15 января 2022, 16:05
Тело вынесли на станцию метро "Проспект Гагарина"

Предварительно — у мужчины возникли проблемы с сердцем.

В Харькове в метро умер пассажир — пожилому мужчине стало плохо, вызвали скорую, но медики только констатировали смерть. Это уже второй случай смерти в харьковском метро за неделю.

Про смерть мужчины сообщили городские группы в мессенджере "Телеграм".

Трагедия произошла на той же "Холодногорско-Заводской" ветке метро, что и предыдущая. На станции "Центральный рынок" в вагон зашел мужчина. Ему стало нехорошо, пассажиры связались с машинистом. Очевидец вызвал скорую на станцию "площадь Конституции", следующую по маршруту. Как пишут в сообщении "работники станции сказали, что не могут держать долго состав и сказали, что на Гагарина встретят" (имеется в виду станция метро "Проспект Гагарина", ред.)

Мужчина на вид был старше 60
Мужчина на вид был старше 60

На станции пассажиры с помощью охраны и полиции перенесли мужчину на лавочку.

Прибывшие медики помочь не смогли. Предполагают, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. В комментариях пользователи отметили, что основы оказания первой помощи нужно знать всем и что в метро иногда тяжело дышать.

Днем ранее в Харькове мужчина умер во время перехода через дорогу на оживленной улице возле станции метро "Героев труда". Как сообщал "Телеграф" тело пролежало несколько часов.

Теги:
#Харьков #Метро #Мужчина #Труп
В Альянсе заявили о поддержке Украины
Мир
Хочешь мира - готовься к войне: посол Украины при НАТО оценила риск нападения России
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Альянсе заявили о поддержке Украины
Хочешь мира - готовься к войне: посол Украины при НАТО оценила риск нападения России
Дата публикации
Категория
Погода в Украине
На Украину надвигаются снег и крещенские морозы: где будет холоднее всего
Дата публикации
Категория
Андрей Шевченко
Шевченко потерял работу в "Дженоа"
Дата публикации
Категория
Химикаты попадают в воздух
Оккупанты довели Донбасс до грани экологической катастрофы - разведка
Дата публикации
Категория
Олег Данченко
Потерявший жену футболист Данченко восхищался Ракицким и "мирил" Украину с агрессором