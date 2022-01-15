В харьковском метро умер мужчина: пассажиры пытались ему помочь (фото, видео 18+)

Предварительно — у мужчины возникли проблемы с сердцем.

В Харькове в метро умер пассажир — пожилому мужчине стало плохо, вызвали скорую, но медики только констатировали смерть. Это уже второй случай смерти в харьковском метро за неделю.

Про смерть мужчины сообщили городские группы в мессенджере "Телеграм".

Трагедия произошла на той же "Холодногорско-Заводской" ветке метро, что и предыдущая. На станции "Центральный рынок" в вагон зашел мужчина. Ему стало нехорошо, пассажиры связались с машинистом. Очевидец вызвал скорую на станцию "площадь Конституции", следующую по маршруту. Как пишут в сообщении "работники станции сказали, что не могут держать долго состав и сказали, что на Гагарина встретят" (имеется в виду станция метро "Проспект Гагарина", ред.)

Мужчина на вид был старше 60

На станции пассажиры с помощью охраны и полиции перенесли мужчину на лавочку.

Прибывшие медики помочь не смогли. Предполагают, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. В комментариях пользователи отметили, что основы оказания первой помощи нужно знать всем и что в метро иногда тяжело дышать.

Днем ранее в Харькове мужчина умер во время перехода через дорогу на оживленной улице возле станции метро "Героев труда". Как сообщал "Телеграф" тело пролежало несколько часов.