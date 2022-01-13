Переходил дорогу и упал замертво: в Харькове на улице лежит труп (фото)

Тело умершего накрыли тканью.

В Харькове неподалеку от станции метро "Героев труда" на асфальте уже несколько часов лежит тело мужчины — он умер переходя дорогу.

Об этом сообщают региональные Телеграм-каналы.

Трагедия произошла около 8 утра. По состоянию на 10 часов труп был еще на месте.

Примерное место смерти мужчины

Прибывшие медики уже не могли ему помочь и констатировали смерть. Предварительно — мужчине стало плохо с сердцем. Он переходил дорогу, когда неожиданно упал без сознания. Полиция отмечает, что окончательно причину смерти может установить только медицинская экспертиза.

Тело мужчины накрыли тканью

В комментариях к новости отмечается, что подобные смерти в Харькове стали происходить чаще и сетуют на безразличие граждан, которые часто проходят мимо нуждавшихся в помощи. Отмечается также, что смерть может быть связана с резкими погодными изменениями и гололедом.

Подобный случай произошел и накануне — тело умершего мужчины осталось лежать на лавочке в метро, пока пассажиры ожидали поезда.

"Телеграф" ранее писал про ожидаемые погодные перепады — от существенного "минуса" она резко выйдет на плюсовую. Для метеозависимых украинцев такие "скачки" не сулят ничего хорошего.