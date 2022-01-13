Укр

Погода в Украине преподнесет сюрприз: синоптики сделали прогноз на выходные

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Прогноз погоды на неделю Новость обновлена 13 января 2022, 10:20
Прогноз погоды на неделю

Синоптические процессы в стране будут очень динамичными

С 13 января погода в Украине начнет меняться: из западных регионов придет потепление и отгонит суровые морозы подальше.

Как сообщают специалисты украинского Гидрометцентра, несмотря на существенное потепление, в областях будет ветрено, кое-где с осадками. Оттепель в стране продлится до конца текущей недели.

Так, в четверг, 13 января, жителей западных областей днем могут ожидать осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет северо-западным, от 7 до 12 м/с, местами с порывами до 20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов мороза. Днем температурные столбики будут показывать около нуля, в Закарпатской области — от 2 до 7 градусов мороза.

В других регионах осадков не ожидается. Лишь днем в северных и большинстве центральных областей возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -13...-18 градусов мороза, на севере — до -21 градуса мороза, днем — от -1 до -6 градусов, на востоке ожидается -7...-12.

Прогноз погоды
Прогноз погоды

Как сообщает портал Sinoptik.ua, в пятницу, 14 января, в Киеве будет облачно. Начиная с середины дня будет идти снег, который ближе к вечеру станет слабее. Температура воздуха ночью опустится до -14 градусов, днем ожидается 0…+1.

Прогноз погоды в Киеве
Прогноз погоды в Киеве

Тем временем в Харькове будет облачно, утром прогнозируется мелкий дождь, днем он усилится, вечером сменится снеговыми осадками. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем — 0...+2.

Прогноз погоды в Харькове
Прогноз погоды в Харькове

С утра и до самого вечера в Днепре небо будет покрыто облаками. Ночью и утром будет идти снег. Температура ночью составит до -5 градусов мороза, днем — до +1 тепла.

Прогноз погоды в Днепре.
Прогноз погоды в Днепре.

В Одессе облачная погода продержится до самого вечера. Вечером ожидается мелкий дождь. Температура воздуха днем — до +4 градусов, ночью – ноль.

Прогноз погоды в Одессе.
Прогноз погоды в Одессе.

Во Львове в течение всего дня будет пасмурно. Днем будет идти дождь, вечером он станет сильнее. Воздух днем прогреется до +2 градусов, ночью будет +1…+2 градуса.

Прогноз погоды в Львове
Прогноз погоды в Львове

В выходные, 15 и 16 января, температура воздуха в регионах будет колебаться от -4 градуса ночью до +5 градусов тепла днем. В субботу почти во всех областях пойдет снег, в воскресенье ожидается прекрасная солнечная погода.

Прогноз погоды на 15 января.
Прогноз погоды на 15 января.
Прогноз погоды на 16 января
Прогноз погоды на 16 января

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на надежды экологов, глобальное потепление не удастся остановить и температура воздуха во всех уголках мира и дальше будет повышаться.

Теги:
#Украина #Погода #Потепление #Прогноз погоды #Укргидрометценр
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