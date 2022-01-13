Погода в Украине преподнесет сюрприз: синоптики сделали прогноз на выходные

Синоптические процессы в стране будут очень динамичными

С 13 января погода в Украине начнет меняться: из западных регионов придет потепление и отгонит суровые морозы подальше.

Как сообщают специалисты украинского Гидрометцентра, несмотря на существенное потепление, в областях будет ветрено, кое-где с осадками. Оттепель в стране продлится до конца текущей недели.

Так, в четверг, 13 января, жителей западных областей днем могут ожидать осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет северо-западным, от 7 до 12 м/с, местами с порывами до 20 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов мороза. Днем температурные столбики будут показывать около нуля, в Закарпатской области — от 2 до 7 градусов мороза.

В других регионах осадков не ожидается. Лишь днем в северных и большинстве центральных областей возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -13...-18 градусов мороза, на севере — до -21 градуса мороза, днем — от -1 до -6 градусов, на востоке ожидается -7...-12.

Прогноз погоды

Как сообщает портал Sinoptik.ua, в пятницу, 14 января, в Киеве будет облачно. Начиная с середины дня будет идти снег, который ближе к вечеру станет слабее. Температура воздуха ночью опустится до -14 градусов, днем ожидается 0…+1.

Прогноз погоды в Киеве

Тем временем в Харькове будет облачно, утром прогнозируется мелкий дождь, днем он усилится, вечером сменится снеговыми осадками. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем — 0...+2.

Прогноз погоды в Харькове

С утра и до самого вечера в Днепре небо будет покрыто облаками. Ночью и утром будет идти снег. Температура ночью составит до -5 градусов мороза, днем — до +1 тепла.

Прогноз погоды в Днепре.

В Одессе облачная погода продержится до самого вечера. Вечером ожидается мелкий дождь. Температура воздуха днем — до +4 градусов, ночью – ноль.

Прогноз погоды в Одессе.

Во Львове в течение всего дня будет пасмурно. Днем будет идти дождь, вечером он станет сильнее. Воздух днем прогреется до +2 градусов, ночью будет +1…+2 градуса.

Прогноз погоды в Львове

В выходные, 15 и 16 января, температура воздуха в регионах будет колебаться от -4 градуса ночью до +5 градусов тепла днем. В субботу почти во всех областях пойдет снег, в воскресенье ожидается прекрасная солнечная погода.

Прогноз погоды на 15 января.

Прогноз погоды на 16 января

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на надежды экологов, глобальное потепление не удастся остановить и температура воздуха во всех уголках мира и дальше будет повышаться.