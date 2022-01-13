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Погода в Україні піднесе сюрприз: синоптики зробили прогноз на вихідні

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Прогноз погоди на тиждень Новина оновлена 13 січня 2022, 10:20
Прогноз погоди на тиждень

Синоптичні процеси в країні будуть дуже динамічними

З 13 січня погода в Україні почне змінюватися: з західних регіонів прийде потепління та віджене суворі морози подалі.

Як повідомляють фахівці українського гідрометцентру, попри суттєве потепління, в областях буде вітряно, подекуди з опадами. Панування відлиги в країні прогнозують до кінця поточного тижня.

Так, у четвер, 13 січня, на жителів західних областей вдень можуть очікувати опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер буде північно-західним, від 7 до 12 м/с, подекуди із поривами до 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів морозу, вдень температурні стовпчики показуватимуть близько нуля, у Закарпатській області — від 2 до 7 градусів морозу.

В інших регіонах опадів не передбачається. Лише вдень у північних та більшості центральних областей ймовірний невеликий сніг. Температура повітря вночі опуститься до 13…18 градусів морозу, на півночі — до -21 градусу морозу, вдень — від -1 до -6 градусів, а на сході буде -7…-12.

Прогноз погоди
Прогноз погоди

Як повідомляє портал Sinoptik.ua, вже у п'ятницю, 14 січня, у Києві буде хмарно. Починаючи з середини дня йтиме сніг, який ближче до вечора стане слабкішим. Температура повітря вночі опуститься до -14 градусів, удень — 0…+1.

Прогноз погоди у Києві
Прогноз погоди у Києві

Весь день у Харкові буде хмарно, вранці прогнозують дрібний дощ, удень він посилиться, ввечері зміниться сніговими опадами. Температура повітря вночі -2…-4 градуси, вдень — 0…+2.

Прогноз погоди у Харкові
Прогноз погоди у Харкові

З ранку до самого вечора у Дніпрі небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень йтиме дрібний дощ, ввечері очікується сніг. Температура вночі до -5 градусів морозу, вдень — до +1 тепла.

Прогноз погоди у Дніпрі
Прогноз погоди у Дніпрі

В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері очікується дрібний дощ. Температура повітря вдень до +4 градусів, вночі — нуль.

Прогноз погоди в Одесі
Прогноз погоди в Одесі

У Львові протягом усього дня також буде похмуро. Удень очікується дрібний дощ, ввечері він стане сильнішим. Повітря вдень прогріється до +2 градусів, вночі +1…+2 градуси.

Прогноз погоди у Львові
Прогноз погоди у Львові

У вихідні, 15 та 16 січня температура повітря в регіонах коливатиметься від -4 градусу вночі до +5 градусів тепла вдень. У суботу майже у всіх областях сніжитиме, натомість у неділю очікується прекрасна сонячна погода.

Прогноз погоди на 15 січня
Прогноз погоди на 15 січня
Прогноз погоди на 16 січня
Прогноз погоди на 16 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри сподівання екологів глобальне потепління не вдасться зупинити і температура повітря у всіх куточках світу й надалі буде підвищуватись.

Теги:
#Україна #Погода #Потепління #Прогноз погоди #Укргідрометценр
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