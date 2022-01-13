Погода в Україні піднесе сюрприз: синоптики зробили прогноз на вихідні

Синоптичні процеси в країні будуть дуже динамічними

З 13 січня погода в Україні почне змінюватися: з західних регіонів прийде потепління та віджене суворі морози подалі.

Як повідомляють фахівці українського гідрометцентру, попри суттєве потепління, в областях буде вітряно, подекуди з опадами. Панування відлиги в країні прогнозують до кінця поточного тижня.

Так, у четвер, 13 січня, на жителів західних областей вдень можуть очікувати опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер буде північно-західним, від 7 до 12 м/с, подекуди із поривами до 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів морозу, вдень температурні стовпчики показуватимуть близько нуля, у Закарпатській області — від 2 до 7 градусів морозу.

В інших регіонах опадів не передбачається. Лише вдень у північних та більшості центральних областей ймовірний невеликий сніг. Температура повітря вночі опуститься до 13…18 градусів морозу, на півночі — до -21 градусу морозу, вдень — від -1 до -6 градусів, а на сході буде -7…-12.

Прогноз погоди

Як повідомляє портал Sinoptik.ua, вже у п'ятницю, 14 січня, у Києві буде хмарно. Починаючи з середини дня йтиме сніг, який ближче до вечора стане слабкішим. Температура повітря вночі опуститься до -14 градусів, удень — 0…+1.

Прогноз погоди у Києві

Весь день у Харкові буде хмарно, вранці прогнозують дрібний дощ, удень він посилиться, ввечері зміниться сніговими опадами. Температура повітря вночі -2…-4 градуси, вдень — 0…+2.

Прогноз погоди у Харкові

З ранку до самого вечора у Дніпрі небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень йтиме дрібний дощ, ввечері очікується сніг. Температура вночі до -5 градусів морозу, вдень — до +1 тепла.

Прогноз погоди у Дніпрі

В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері очікується дрібний дощ. Температура повітря вдень до +4 градусів, вночі — нуль.

Прогноз погоди в Одесі

У Львові протягом усього дня також буде похмуро. Удень очікується дрібний дощ, ввечері він стане сильнішим. Повітря вдень прогріється до +2 градусів, вночі +1…+2 градуси.

Прогноз погоди у Львові

У вихідні, 15 та 16 січня температура повітря в регіонах коливатиметься від -4 градусу вночі до +5 градусів тепла вдень. У суботу майже у всіх областях сніжитиме, натомість у неділю очікується прекрасна сонячна погода.

Прогноз погоди на 15 січня

Прогноз погоди на 16 січня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри сподівання екологів глобальне потепління не вдасться зупинити і температура повітря у всіх куточках світу й надалі буде підвищуватись.