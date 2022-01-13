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Переходив дорогу і впав мертвим: у Харкові на вулиці лежить труп (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Станція метро "Героїв праці" Новина оновлена 13 січня 2022, 11:06
Станція метро "Героїв праці"

Тіло померлого накрили тканиною.

У Харкові неподалік станції метро "Героїв праці" на асфальті вже кілька годин лежить тіло чоловіка — він помер, переходячи дорогу.

Про це повідомляють регіональні телеграм-канали.

Трагедія сталася близько 8-ї ранку. Станом на 10 годину труп був ще на місці.

Приблизне місце смерті чоловіка
Приблизне місце смерті чоловіка

Медики, що прибули, вже не могли йому допомогти і констатували смерть. Попередньо чоловікові стало погано з серцем. Він переходив дорогу, коли несподівано впав непритомний. Поліція зазначає, що остаточно причину смерті може встановити лише медична експертиза.

Тіло чоловіка накрили тканиною
Тіло чоловіка накрили тканиною

У коментарях до новини наголошують, що подібні смерті в Харкові стали відбуватися частіше і нарікають на байдужість громадян, які часто проходять повз тих, хто потребує допомоги. Зазначається також, що смерть може бути пов’язана з різкими погодними змінами та ожеледицею.

Подібний випадок стався і напередодні — тіло померлого чоловіка залишилося лежати на лавці в метро, поки пасажири чекали на поїзд.

"Телеграф" раніше писав про очікувані погодні перепади — від істотного "мінусу" вона різко вийде на плюсову. Для метеозалежних українців такі "стрибки" не обіцяють нічого доброго.

Теги:
#Харків #Тіло #Труп
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