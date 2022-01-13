Переходив дорогу і впав мертвим: у Харкові на вулиці лежить труп (фото)
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Тіло померлого накрили тканиною.
У Харкові неподалік станції метро "Героїв праці" на асфальті вже кілька годин лежить тіло чоловіка — він помер, переходячи дорогу.
Про це повідомляють регіональні телеграм-канали.
Трагедія сталася близько 8-ї ранку. Станом на 10 годину труп був ще на місці.
Медики, що прибули, вже не могли йому допомогти і констатували смерть. Попередньо чоловікові стало погано з серцем. Він переходив дорогу, коли несподівано впав непритомний. Поліція зазначає, що остаточно причину смерті може встановити лише медична експертиза.
У коментарях до новини наголошують, що подібні смерті в Харкові стали відбуватися частіше і нарікають на байдужість громадян, які часто проходять повз тих, хто потребує допомоги. Зазначається також, що смерть може бути пов’язана з різкими погодними змінами та ожеледицею.
Подібний випадок стався і напередодні — тіло померлого чоловіка залишилося лежати на лавці в метро, поки пасажири чекали на поїзд.
"Телеграф" раніше писав про очікувані погодні перепади — від істотного "мінусу" вона різко вийде на плюсову. Для метеозалежних українців такі "стрибки" не обіцяють нічого доброго.
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