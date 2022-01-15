У харківському метро помер чоловік: пасажири намагалися йому допомогти (фото, відео 18+)

Попередньо – у чоловіка виникли проблеми із серцем.

У Харкові в метро помер пасажир — літньому чоловікові стало погано, викликали швидку, але медики лише констатували смерть. Це вже другий випадок смерті у харківському метро за тиждень.

Про смерть чоловіка повідомили міські групи у месенджері "Телеграм".

Трагедія сталася на тій же "Холодногорсько-Заводській" гілці метро, що й попередня. На станції "Центральний ринок" у вагон зайшов чоловік. Йому стало зле, пасажири зв’язалися з машиністом. Очевидець викликав швидку на станцію "площу Конституції", що прямує за маршрутом. Як пишуть у повідомленні "працівники станції сказали, що не можуть тримати довго склад і сказали, що на Гагаріна зустрінуть" (мається на увазі станція метро "Проспект Гагаріна", ред.)

Чоловік на вигляд був старший за 60

На станції пасажири за допомогою охорони та поліції перенесли чоловіка на лаву.

Медики, що прибули, допомогти не змогли. Припускають, що причиною смерті стали проблеми із серцем. У коментарях користувачі відзначили, що основи надання першої допомоги потрібно знати всім і що в метро іноді важко дихати.

Днем раніше у Харкові чоловік помер під час переходу через дорогу на жвавій вулиці біля станції метро "Героїв праці". Як повідомляв "Телеграф", тіло пролежало кілька годин.