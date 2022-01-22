Почему Харьков? Россияне не отказались сделать "ХНР" — эксперт

Эксперт рассказал, что кроется в заявлениях президента Украины.

Несмотря на то, что планы по созданию т.н. "Новороссии" провалились, в Кремле от него не отказались. Это является причиной того, почему к недавним заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова не стоит относиться легкомысленно.

Об этом рассказал "Телеграфу" руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Он указывает, что Украина могла бы получить т.н. "ХНР" еще в 2014 году, если бы тогда в ситуацию не вмешались бывший городской глава Геннадий Кернес и экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

Чаленко говорит, что несмотря на то, что у России тогда не получилось это сделать, планы по созданию т.н. "Новороссии" никуда не делись, а обновляются и "ждут своего часа".

Он также предложил обратить внимание на недавние выборы мэра Харькова, в ходе которых наблюдатели смогли наглядно увидеть, какие настроения царят в городе. В частности нашли отклик вопросы связанные с советским прошлым, проблемой языка и отношения ко Второй мировой войне, что лишь усиливает восприимчивость горожан к кремлевским заявлениям.

Кроме того, власти города даже в настоящее время продолжают сохранять определенный уровень автономии от центральных властей и могут вести свою игру.

В то же время, Чаленко говорит, что заявления Зеленского об оккупации не стоит воспринимать, как единственный возможный исход событий. В частности он подчеркивает, что логика заявлений президента заключается в том, чтобы предупредить горожан о существующих рисках.

"Исходя из этого, панические настроения в обществе должны быть заменены конструктивным беспокойством с сохранением привычного ритма жизни", — говорит эксперт.

Больше о том, как стоит реагировать на слова президента об оккупации Харькова Россией, читайте в материале "Телеграф": "Россияне верят, что в Харькове их могут встретить хлебом-солью", — что стоит за резонансным заявлением Зеленского.