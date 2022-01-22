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Чому Харків? Росіяни не відмовилися зробити "ХНР" — експерт

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Харків залишається ласим шматочком для Кремля
Харків залишається ласим шматочком для Кремля

Експерт розповів про контекст заяв президента України.

Попри те, що плани створення т.зв. "Новоросії" провалилися, у Кремлі від них не відмовилися. Це є причиною того, чому до недавніх заяв президента України Володимира Зеленського про можливу окупацію Харкова не варто ставитись легковажно.

Про це розповів "Телеграфу" керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Він зазначає, що Україна могла б отримати т.зв. "ХНР" ще у 2014 році, якби тоді в ситуацію не втрутилися колишній міський голова Геннадій Кернес та ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Чаленко каже, що попри те, що в Росії тоді не вдалося це зробити, плани створення т.зв. "Новоросії" нікуди не поділися, а оновлюються і "ждуть свого часу".

Він також запропонував звернути увагу на нещодавні вибори мера Харкова, в ході яких спостерігачі змогли побачити, які настрої панують у місті. Зокрема знайшли відгук питання пов’язані з радянським минулим, проблемою мови та ставлення до Другої світової війни, що лише посилює сприйнятливість городян до кремлівських заяв.

Крім того, влада міста навіть нині продовжує зберігати певний рівень автономії від центральної влади та може вести свою гру.

Водночас Чаленко каже, що заяви Зеленського про окупацію не варто сприймати як єдиний можливий результат подій. Зокрема, він наголошує, що логіка заяв президента полягає в тому, щоб попередити городян про теперішні ризики.

"Виходячи з цього, панічні настрої в суспільстві мають бути замінені конструктивним занепокоєнням зі збереженням звичного ритму життя", — каже експерт.

Більше про те, як варто реагувати на слова президента про окупацію Харкова Росією, читайте у матеріалі "Телеграф": "Росіяни вірять, що у Харкові їх можуть зустріти хлібом-сіллю", що стоїть за резонансною заявою Зеленського.

Теги:
#Харків #Володимир Зеленський #Ігор Чаленко
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