В центре Харькова рухнула стена: есть погибший (фото)

Под завалами оказался 51-летний житель города Сумы, спасти которого не удалось

В центре Харькова (смотрите на карте ниже) во время ремонта старинного здания на пл. Фейербаха произошла трагедия, в результате которой погиб строитель.

Как рассказали в облуправлении полиции, 26 января утром в дежурную часть поступила информация, что во время реконструкции нежилого дома произошел обвал стены. Под обломками оказался 51-летний строитель из города Сумы. К сожалению, выжить мужчине не удалось.

Трагедия во время стройки в Харькове

На месте работают следователи и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте - полиция

Информацию о смерти человека уже внесли в Единый учет заявлений и сообщений. Продолжается расследование.

Трагедия случилась в центре города

Напомним, на Харьковщине в направлении от областного центра к городу Люботин произошло ДТП — внедорожник столкнулся с двумя грузовиками. Один человек погиб, еще трое — с травмами различной тяжести.

Также мы сообщали, что в харьковской подземке — в переходе на станции "Площадь Конституции" — обвалился потолок. Большой кусок цементной штукатурки рухнул прямо у входа в метрополитен.