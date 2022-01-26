В центре Харькова рухнула стена: есть погибший (фото)
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Под завалами оказался 51-летний житель города Сумы, спасти которого не удалось
В центре Харькова (смотрите на карте ниже) во время ремонта старинного здания на пл. Фейербаха произошла трагедия, в результате которой погиб строитель.
Как рассказали в облуправлении полиции, 26 января утром в дежурную часть поступила информация, что во время реконструкции нежилого дома произошел обвал стены. Под обломками оказался 51-летний строитель из города Сумы. К сожалению, выжить мужчине не удалось.
На месте работают следователи и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Информацию о смерти человека уже внесли в Единый учет заявлений и сообщений. Продолжается расследование.
Напомним, на Харьковщине в направлении от областного центра к городу Люботин произошло ДТП — внедорожник столкнулся с двумя грузовиками. Один человек погиб, еще трое — с травмами различной тяжести.
Также мы сообщали, что в харьковской подземке — в переходе на станции "Площадь Конституции" — обвалился потолок. Большой кусок цементной штукатурки рухнул прямо у входа в метрополитен.
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